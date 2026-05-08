Donald Trump anunció una tregua de tres días entre Rusia y Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un alto el fuego temporal entre Rusia y Ucrania.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , informó este viernes la implementación de una tregua de tres días entre Rusia y Ucrania , prevista para comenzar el sábado . Tanto el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski , como el presidente ruso, Vladimir Putin , dieron su confirmación al acuerdo .

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La propuesta se da en el contexto de nuevas gestiones diplomáticas promovidas por Washington y coincide con las celebraciones en Rusia por el Día de la Victoria , la conmemoración militar que se realiza cada 9 de mayo en Moscú .

A través de una publicación en su plataforma Truth Social , el presidente de Estados Unidos Donald Trump manifestó una postura optimista sobre el conflicto y sostuvo que el alto el fuego podría representar un cambio decisivo en el curso de la guerra. “Esperemos que sea el principio del fin de una guerra muy larga, mortífera y difícil ”, expresó el mandatario estadounidense.

Además, precisó que el entendimiento incluye un intercambio de prisioneros de guerra entre ambas naciones. Según lo acordado, cada parte liberaría a mil cautivos del otro bando, lo que constituiría uno de los canjes más significativos desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.

Rescatistas ucranianos observan los destrozos tras un ataque ruso en Kiev.

La declaración de Donald Trump se produjo luego de que el gobierno de Vladimir Putin comunicara de forma unilateral una suspensión temporal de los combates, en el marco de las ceremonias por la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. No obstante, la decisión fue recibida con marcada desconfianza por parte de Kiev.

Rechazo de Kiev, tensiones en el frente y advertencias de Moscú

Desde el lado ucraniano, las autoridades rechazaron con dureza la iniciativa rusa y afirmaron que Moscú estaría principalmente interesado en asegurar el desarrollo del desfile militar previsto para este sábado en la Plaza Roja. Asimismo, el gobierno de Ucrania subrayó que nunca se comprometió a acatar dicha tregua y acusó al Kremlin de intentar aprovechar la fecha conmemorativa con objetivos de propaganda política.

El Día de la Victoria en Moscú se celebra el 9 de mayo, conmemorando la rendición de la Alemania nazi en 1945 y la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial.

Aun con los comunicados oficiales, a lo largo del día se siguieron produciendo bombardeos y enfrentamientos entre las dos partes. Tanto las fuerzas rusas como las ucranianas continuaron con sus operaciones en distintos sectores del frente, dejando en evidencia lo inestable del acuerdo y las complicaciones existentes para encaminarse hacia una salida pacífica duradera.

En simultáneo, Vladimir Putin endureció su postura y lanzó advertencias, asegurando que habría una respuesta de carácter “masivo” en caso de que Ucrania intente afectar las celebraciones del 9 de mayo. Incluso, desde Moscú se sugirió que diplomáticos extranjeros y parte de la población civil abandonen Kiev, ante la posibilidad de una escalada del conflicto en los próximos días.

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Optimismo en Washington y dudas sobre la estabilidad del alto el fuego

En paralelo, la Casa Blanca mantiene su postura de que el proceso de negociación diplomática todavía avanza. Donald Trump afirmó que los contactos entre los involucrados se mantienen en curso y sostuvo que, a medida que pasan los días, crecen las probabilidades de lograr un entendimiento definitivo.

“Las conversaciones continúan para poner fin a este gran conflicto, el más importante desde la Segunda Guerra Mundial, y cada día estamos más y más cerca”, expresó el mandatario estadounidense en su comunicado oficial.

Si bien el comunicado despertó expectativas en la comunidad internacional, continúan las incertidumbres respecto de la posibilidad concreta de que ambas potencias logren mantener una suspensión efectiva de las hostilidades, aun si se trata de un lapso breve de 72 horas.

Donald Trump Donald Trump.

El conflicto, que ya ha provocado decenas de miles de víctimas fatales, el desplazamiento de millones de personas y un fuerte impacto en el equilibrio geopolítico global, sigue generando serias dudas sobre la viabilidad de cualquier acuerdo temporal.