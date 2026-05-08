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8 de mayo de 2026 - 13:27
Mundo.

Estados Unidos desclasificó archivos sobre ovnis y reavivó el debate extraterrestre

La primera entrega desclasificada por Estados Unidos incluye 162 archivos con fotos, videos, documentos, entrevistas, transcripciones y cables oficiales.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Ovnis: Estados Unidos liberó archivos y promete más información

Ovnis: Estados Unidos liberó archivos y promete más información

Estados Unidos - Luces extrañas en un documento de la NASA. (Foto: gentileza NASA).

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La medida forma parte de una iniciativa de transparencia impulsada por la administración de Donald Trump y alcanza a distintas agencias del gobierno estadounidense, entre ellas el Pentágono, la NASA, el FBI, el Departamento de Energía y organismos de inteligencia. Según informó AP, los archivos se publicarán de manera progresiva y el público podrá consultar el material para sacar sus propias conclusiones.

OVNIS

Así se ve uno de los videos de OVNIS difundidos por el Departamento de Guerra de Estados Unidos. El material fue grabado por un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense en 2026.

Qué contienen los archivos

Entre los documentos difundidos aparecen reportes de avistamientos, registros oficiales, entrevistas, imágenes y videos vinculados a fenómenos aéreos no identificados. También se incluyen materiales relacionados con misiones espaciales, como una foto de la misión Apolo 17 de 1972 en la que se observa una formación triangular de luces.

El País informó que la primera entrega incluye más de 160 archivos, entre ellos fotos, videos, cables diplomáticos y testimonios de testigos. También señala que habrá actualizaciones semanales en el portal oficial habilitado por el gobierno estadounidense.

No hay pruebas concluyentes de vida extraterrestre

Pese al impacto de la publicación, los documentos no presentan pruebas concluyentes sobre vida extraterrestre ni tecnología alienígena. El Pentágono ya había sostenido en informes anteriores que, aunque existen cientos de incidentes sin explicación definitiva, no hay evidencia de que estén vinculados a naves de otro planeta.

Aun así, la desclasificación volvió a encender el interés público y político sobre el tema. El debate se fortaleció en los últimos años a partir de testimonios de pilotos militares, investigaciones del Congreso estadounidense y pedidos de mayor transparencia sobre los UAP.

El trasfondo político y el cruce entre Trump y Obama

La decisión de liberar estos documentos llegó después de que, en febrero, Trump anticipara el proceso de desclasificación tras un comentario del expresidente Barack Obama en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen.

Allí, Obama respondió preguntas sobre vida extraterrestre y negó la existencia de instalaciones secretas bajo tierra, aunque admitió sobre extraterrestres: “Son reales, pero yo no los he visto”.

Trump reaccionó de inmediato y acusó a Obama de revelar “información clasificada” y cometer un “grave error”. Más tarde, Obama aclaró que durante su presidencia no tuvo “pruebas” de contactos con extraterrestres, pero no descartó la posibilidad de vida fuera del planeta.

El Área 51 y el largo historial de secretos

En 2013, la CIA ya había desclasificado documentos que confirmaban la existencia de la base militar Área 51, creada en los años 50 para pruebas del avión espía U-2.

Sin embargo, muchos defensores de la existencia de vida extraterrestre siguen vinculando esa instalación con el supuesto ocultamiento de pruebas sobre ovnis.

OVNIS
Estados Unidos - Luces extrañas en un documento de la NASA. (Foto: gentileza NASA).

Estados Unidos - Luces extrañas en un documento de la NASA. (Foto: gentileza NASA).

¿Qué se espera a partir de ahora?

El proceso de desclasificación continuará en los próximos meses, con la publicación periódica de nuevos archivos y la actualización constante del portal oficial. Las agencias federales implicadas anticipan una revisión sostenida de los materiales y la colaboración con actores externos para el análisis de los fenómenos descritos.

El acceso abierto a estos documentos permite un mayor escrutinio público y científico sobre los fenómenos anómalos no identificados, en un contexto de creciente demanda de transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades estadounidenses.

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