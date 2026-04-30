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30 de abril de 2026 - 20:02
Mundo.

Estados Unidos sacó a la Argentina de la lista negra por propiedad intelectual

Estados Unidos retiró a la Argentina de la Priority Watch List, la categoría más crítica de su informe y la pasó a una instancia de vigilancia menor.

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La medida se conoció en el marco del acuerdo comercial firmado entre ambos países en febrero de 2026. Según el reporte, la Argentina asumió compromisos para mejorar la protección y la aplicación de normas vinculadas a derechos de autor, patentes y lucha contra la falsificación.

Qué cambios destacó Estados Unidos

Entre los puntos valorados por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, aparece la derogación de limitaciones que regían sobre patentes farmacéuticas y que, según el informe, eran demasiado amplias. A partir de ese cambio, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial recuperó la facultad de evaluar cada solicitud caso por caso.

También se mencionaron avances en la elaboración de informes sobre protección de datos, en el combate a la piratería y en el fortalecimiento de sanciones penales, con multas más altas y penas de prisión para redes criminales organizadas vinculadas a falsificación.

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Estados Unidos sac&oacute; a la Argentina de la lista negra por propiedad intelectual.

Estados Unidos sacó a la Argentina de la lista negra por propiedad intelectual.

Más controles y operativos

El compromiso asumido por la Argentina también incluye aumentar operativos e incautaciones en mercados y centros de distribución, recopilar estadísticas trimestrales sobre la aplicación de estas normas y avanzar contra sitios web radicados en el país dedicados a la piratería comercial.

Además, el acuerdo contempla medidas para reforzar la actuación de agencias fronterizas, coordinar mejor la aplicación de normas de propiedad intelectual y facilitar acciones civiles contra la piratería de derechos de autor.

Una señal política y económica

Tras la reclasificación, entidades del sector farmacéutico destacaron que la medida mejora la previsibilidad, la seguridad jurídica y la integración internacional de la Argentina. Para el Gobierno, el cambio representa una señal favorable en el vínculo con Estados Unidos y en el clima para futuras inversiones.

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