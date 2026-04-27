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27 de abril de 2026 - 09:52
Mundo.

Estados Unidos acelera su plan para llevar energía nuclear a la Luna antes de 2030

China y Rusia también avanzan con planes de energía nuclear para su futura base en la Luna, lo que empuja una nueva competencia tecnológica y geopolítica.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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La NASA piensa en la opción nuclear para la Luna y Marte

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La Luna dejó de ser solo un símbolo de exploración y pasó a convertirse en un nuevo tablero de disputa tecnológica y de energía. Estados Unidos quiere tener energía nuclear operativa en la superficie lunar antes de 2030, una jugada que apunta tanto a sostener futuras bases como a llegar antes que China en una carrera que ya no se mide solo en cohetes, sino también en infraestructura permanente.

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La nueva hoja de ruta fue empujada por la NASA dentro de un plan más amplio para reforzar la presencia estadounidense en el espacio profundo. En marzo, la agencia anunció que quiere volver a la Luna antes del final del mandato de Donald Trump, construir una base lunar y establecer una presencia duradera, en un contexto que la propia NASA describió como una competencia entre grandes potencias “medida en meses, no en años”.

La NASA piensa en la opción nuclear para la Luna y Marte
La NASA piensa en la opción nuclear para la Luna y Marte

La NASA piensa en la opción nuclear para la Luna y Marte

Cómo sería el plan nuclear en la Luna

El proyecto contempla que la NASA avance con un reactor de fisión de hasta 100 kilovatios, una potencia que equivale aproximadamente al consumo de unas 80 viviendas. Esa capacidad resulta clave para sostener operaciones durante las larguísimas noches lunares, sobre todo en el polo sur, donde Estados Unidos quiere instalar presencia estable.

Según las versiones periodísticas publicadas en España, el cronograma imagina un primer paso con sistemas nucleares en órbita lunar en 2028 y luego reactores funcionando en la superficie hacia 2030. En paralelo, Reuters informó que la NASA ya rediseñó parte del programa Artemis para sentar “las bases del uso de energía nuclear” en la superficie lunar “en los próximos años”.

Además, el cambio no viene solo. La agencia estadounidense también anunció una misión llamada Space Reactor 1 Freedom para Marte antes de fines de 2028, pensada como demostración de propulsión nuclear eléctrica en espacio profundo. Ese dato muestra que Washington no piensa la energía nuclear como un experimento aislado, sino como pieza central de su estrategia espacial de largo plazo.

Por qué la energía nuclear es tan importante en la Luna

La explicación es simple: una base lunar permanente necesita energía constante. Los paneles solares pueden ayudar, pero la Luna tiene períodos de oscuridad prolongados y condiciones extremas que vuelven mucho más atractivo un sistema autónomo y continuo.

Por eso los reactores aparecen como una solución estratégica. No solo permitirían mantener hábitats, comunicaciones, instrumentos científicos y movilidad en la superficie, sino también dar el salto desde misiones temporales a una presencia humana verdaderamente sostenida. Ese es el núcleo del plan: dejar de “visitar” la Luna y empezar a quedarse. Esta es una inferencia razonable a partir de la estrategia oficial de NASA de construir una base y establecer una presencia duradera.

La carrera con China ya está en marcha

Estados Unidos no está solo en esta ambición. China también quiere llevar astronautas a la Luna en 2030 y, junto con Rusia, estudia instalar una planta nuclear en la Luna para 2035 como fuente de energía para la Estación Internacional de Investigación Lunar. Reuters informó incluso que la misión china Chang’e-8, prevista para 2028, apunta a sentar las bases de una base lunar permanente y tripulada.

Eso vuelve mucho más comprensible la urgencia estadounidense. Mientras la NASA reformula Artemis, redirige miles de millones de dólares y hasta deja de lado la estación lunar Gateway en favor de una base en superficie, lo que aparece detrás es una idea clara: no cederle a China la delantera en la próxima gran etapa de la exploración espacial.

Cuánto dinero mueve esta apuesta en la Luna

La escala económica del proyecto también es enorme. Reuters reportó que la base lunar rediseñada por la NASA está valuada en USD 20.000 millones, mientras que el presupuesto solicitado por la agencia para el año fiscal 2027 prevé USD 8.513,9 millones en el área de exploración.

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