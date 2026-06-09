Interrupción programada de energía en San Salvador, El Talar y San Antonio

Una interrupción programada de energía eléctrica afectará este martes 9 de junio a diferentes sectores de El Talar, San Antonio y San Salvador de Jujuy, debido a trabajos de mejora y mantenimiento en la red que realizará EJESA durante la jornada.

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Según informó la empresa, las tareas requieren la suspensión temporaria del servicio en horarios determinados, con el objetivo de reforzar la seguridad, prevenir fallas y mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico.

En El Talar , la interrupción programada será de 8:30 a 13:30 aproximadamente y alcanzará al pueblo de El Talar y zonas aledañas. Allí se realizarán trabajos de despeje arbóreo, retiro de ramas cercanas a las líneas eléctricas, reajustes en seccionadores y subestaciones eléctricas, además de la reparación de un tramo de línea de media tensión deteriorado.

En San Antonio , el servicio se verá afectado de 9:00 a 14:00 aproximadamente en Loteo El Establo, Loteo Pinar, Complejo CEC, Complejo Eva Perón, Ruta N° 8 y zonas aledañas. En este sector se llevarán adelante tareas de despeje arbóreo para prevenir inconvenientes en el servicio y mantener la infraestructura en condiciones adecuadas.

San Salvador de Jujuy

En San Salvador de Jujuy, la interrupción programada será de 10:00 a 15:00 aproximadamente en el barrio Los Perales, especialmente en el sector comprendido entre calles Dávalos, Guido Spano, Pedro de Michel, avenida Illia y zonas cercanas.

Corte de luz martes 9 Interrupción programada de energía en San Salvador, El Talar y San Antonio

Qué trabajos realizará EJESA

En la capital jujeña, la empresa informó que se realizarán tareas de cambio de crucetas, renovación de estructuras que sostienen conductores sobre postes, refuerzo de puentes eléctricos y mejoras en las conexiones entre distintos componentes de la red.

Además, también se hará despeje arbóreo con el retiro de ramas cercanas a las líneas eléctricas, una medida que busca evitar fallas y garantizar un servicio más seguro y confiable.

Desde EJESA recordaron que los horarios son aproximados y pueden modificarse de acuerdo con el avance de los trabajos.

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