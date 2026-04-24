La respuesta del Reino Unido a las versiones de que Estados Unidos le quitará el apoyo en las Islas Malvinas

El presidente Donald Trump saluda al presidente argentino Javier Milei en la Casa Blanca, el 14 de octubre de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)

Las Islas Malvinas volvieron a quedar en el centro de una tensión internacional luego de que el Reino Unido saliera a responder a versiones que señalaban que Estados Unidos podría retirarle apoyo diplomático en la disputa por el archipiélago . La reacción británica fue inmediata y buscó cerrar cualquier especulación sobre un cambio de postura.

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Según trascendió, el origen de la polémica fue un correo interno del Pentágono en el que se evaluaban posibles medidas contra aliados de la OTAN que no respaldaron a Washington en el contexto de la guerra con Irán . Entre esas opciones apareció la posibilidad de reconsiderar el apoyo estadounidense a la posición británica sobre las Malvinas.

Una fuente estadounidense le dijo a la agencia (Reuters) que estas opciones de “castigo”, que también incluirían la expulsión de España de la OTAN, se detallan en una nota en la que se expresa la frustración ante la aparente reticencia o negativa de algunos aliados a conceder a Estados Unidos derechos de acceso, base y sobrevuelo (ABO, por sus siglas en inglés) para la guerra contra Irán, que comenzó el 28 de febrero.

El memorándum incluye la opción de reconsiderar el apoyo diplomático de Estados Unidos a las “posesiones imperiales” europeas de larga data, como las Islas Malvinas. La página web del Departamento de Estado afirma que las islas son administradas por el Reino Unido, pero siguen siendo reclamadas por Argentina, cuyo presidente, Javier Milei, es aliado de Trump.

Donald Trump y Milei El presidente Donald Trump saluda al presidente argentino Javier Milei en la Casa Blanca, el 14 de octubre de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)

Qué dijo el Reino Unido

Frente a esa versión, un portavoz del gobierno británico ratificó la postura histórica de Londres. “La soberanía sobre las Falkland sigue estando en manos del Reino Unido y la autodeterminación es fundamental”, fue la frase que difundieron desde el entorno del gobierno británico.

“No podríamos ser más claros sobre la postura de Reino Unido respecto a las islas. Es una postura de larga data y no cambió”, afirmó el portavoz.

La respuesta no fue menor, porque llegó en medio de un escenario geopolítico más amplio, con fricciones entre Estados Unidos y algunos socios europeos por su diferente nivel de involucramiento en el conflicto con Irán.

El primer ministro británico, Keir Starmer El primer ministro británico, Keir Starmer (Tom Nicholson/Pool foto via AP)

Reproches a la OTAN

Trump criticó duramente a los aliados de la OTAN por no enviar sus armadas para ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, que quedó cerrado al tráfico marítimo mundial tras el inicio de la guerra. También declaró que está considerando retirarse de la Alianza. “¿No lo harías si estuvieras en mi lugar?“, preguntó el republicano a Reuters en una entrevista el 1 de abril, en respuesta a una pregunta sobre si era posible que Estados Unidos se retirara de la OTAN.

Pero el correo electrónico no sugiere que Estados Unidos lo haga, dijo la fuente. Tampoco propone cerrar bases en Europa. No obstante, el funcionario no quiso confirmar si las opciones incluían la retirada de algunas fuerzas estadounidenses de Europa.

Por qué el tema genera tanta sensibilidad en Argentina

Para la Argentina, cualquier movimiento diplomático sobre Malvinas tiene un peso especial por tratarse de un reclamo histórico de soberanía. En este caso, lo que apareció no fue un cambio oficial confirmado por la Casa Blanca, sino una hipótesis contenida en un documento interno del Pentágono que después derivó en una reacción pública del Reino Unido.

En otras palabras, lo que hoy se conoció no implica que Estados Unidos haya retirado efectivamente su respaldo a Londres, pero sí expuso que el tema Malvinas apareció mencionado dentro de una discusión estratégica más amplia. Y eso bastó para que el Reino Unido respondiera con firmeza y dejara en claro que no está dispuesto a abrir ninguna duda sobre su posición.