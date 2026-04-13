Podcast con Carolina Amoroso: Medio Oriente, petróleo y el rol de la Argentina

Carolina Amoroso - periodista argentina en Canal 4 Jujuy

Carolina Amoroso - destacada periodista argentina de TN

La periodista Carolina Amoroso, especialista en política internacional, habló con Canal 4 Noticias y Todojujuy en un podcast centrado en uno de los temas que hoy concentra la atención mundial: la situación en Medio Oriente y sus derivaciones políticas, militares y económicas.

A lo largo de la charla, Amoroso repasó el escenario actual del conflicto, los movimientos estratégicos en la región y el impacto global que puede tener la continuidad de la guerra, no solo en términos geopolíticos sino también sobre variables sensibles para la economía internacional.

Carolina Amoroso - periodista argentina Carolina Amoroso - periodista argentina en Canal 4 Jujuy Los temas centrales del podcast de hoy Entre los ejes más importantes de la entrevista, la periodista explicó qué representa el estrecho de Ormuz para el flujo global de petróleo y por qué ese punto es clave en el equilibrio energético mundial.

También analizó la fluctuación del precio del petróleo, las consecuencias que esto puede generar en distintos países y cómo repercute en economías como la argentina, en un contexto de fuerte sensibilidad internacional frente a cualquier alteración del mercado energético.

El lugar de la Argentina en el escenario internacional Otro de los puntos abordados en la conversación fue qué implica para la Argentina sostener una posición de alianza estratégica con Estados Unidos en medio de un conflicto de alta tensión internacional. En ese marco, Amoroso aportó una mirada sobre cómo se reconfiguran las relaciones diplomáticas, cuál es el peso de las decisiones políticas en contextos de guerra y por qué lo que ocurre en Medio Oriente termina teniendo efectos mucho más amplios que los estrictamente regionales. Escuchá el podcast completo acá.

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