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6 de abril de 2026 - 12:37
Política.

Javier Milei respaldó la ofensiva de EE.UU. e Israel en la guerra de Medio Oriente

En una entrevista a un medio español, el presidente Javier Milei volvió a fijar posición sobre Irán, Israel y Estados Unidos, y sumó críticas a Pedro Sánchez.

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El respaldo a EE.UU. e Israel en plena tensión con Irán

Las declaraciones del mandatario argentino se producen en un contexto de fuerte escalada diplomática entre Buenos Aires y Teherán. En los últimos días, el Gobierno argentino declaró organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní y luego dispuso la expulsión del encargado de negocios iraní en el país, Mohsen Soltani Tehrani, tras declararlo persona non grata.

En ese marco, Milei profundizó su alineamiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien elogió y consideró merecedor de varios premios Nobel de la Paz. También destacó el rol del secretario de Estado, Marco Rubio, y afirmó que el mundo debería agradecer la contribución de Washington en la defensa de Occidente.

Embed - Milei defiende que España no debe pedir perdón a Hispanoamérica: «Es un disparate»

Nuevas críticas a Pedro Sánchez

En la misma conversación con el medio español, Milei volvió a lanzar críticas contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Lo calificó de “impresentable” y volvió a asociarlo con experiencias de signo socialista en América Latina, especialmente con el kirchnerismo.

Según su planteo, España se encuentra contenida por su pertenencia a la Unión Europea, que actuaría como un límite institucional ante decisiones más profundas del Ejecutivo español. En esa línea, insistió en comparar el escenario español con procesos políticos que, según su mirada, ya se vivieron en la Argentina.

Javier Milei habló sobre el aborto y eutanasia

Infobae remarcó además que Milei aprovechó la entrevista para volver a fijar su posición sobre temas culturales y morales. Allí ratificó su rechazo al aborto, al que definió como un “asesinato agravado por el vínculo”, y también se expresó en contra de la eutanasia, al sostener que “la vida es algo maravilloso” y que no debe quedar sujeta a la decisión de terceros.

De esta manera, el Presidente integró en una misma entrevista sus definiciones geopolíticas, sus cuestionamientos a líderes extranjeros y sus posturas en temas de valores, en una intervención que volvió a mostrar el perfil ideológico con el que viene construyendo su discurso internacional.

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