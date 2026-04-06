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6 de abril de 2026 - 09:43
Política.

Javier Milei recibe a su par de Chile y reúne al gabinete en una jornada clave para el Gobierno

La agenda de Javier Milei este lunes incluye una reunión bilateral con su par de Chile, una reunión con ministros, Créditos Bancarios y temas en el Congreso.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Milei recibirá a José Antonio Kast, encabezará una reunión de gabinete y seguirá de cerca la agenda legislativa en Diputados. (imagen de archivo)

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La reunión bilateral con Kast está prevista para las 10 de la mañana y se realizará con participación ampliada de funcionarios de ambos países. Luego, al mediodía, Milei encabezará un encuentro con su gabinete junto a Karina Milei, en una señal de coordinación interna y con un rol destacado para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La visita de Kast y la agenda bilateral: Arginina - Chile

La llegada de Kast tiene un peso político particular para el Gobierno nacional. Se trata de la primera gira internacional del mandatario chileno desde que asumió el 11 de marzo, y eligió a la Argentina como primer destino.

Según lo informado, la agenda bilateral tendrá como principales ejes la infraestructura, la seguridad y el comercio. Entre los puntos a tratar figuran la conectividad entre ambos países, la situación de los pasos internacionales y la coordinación frente al crimen organizado y el narcotráfico.

La delegación chilena está integrada por funcionarios del área de Relaciones Exteriores, Seguridad, Obras Públicas y Relaciones Económicas Internacionales, lo que muestra el perfil operativo que tendrá el encuentro.

José Antonio Kast en Buenos Aires
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Reunión de gabinete y respaldo a Manuel Adorni

Después de la bilateral con Kast, Milei encabezará una reunión con todos los ministros en Casa Rosada. En ese esquema, Manuel Adorni tendrá un lugar central en la coordinación política del gabinete y en el seguimiento de la gestión.

La reunión buscará reforzar la ejecución de cada área, alinear prioridades y sostener una dinámica de conducción política dentro del Ejecutivo. También se enmarca en una etapa en la que el oficialismo intenta ordenar el funcionamiento interno del Gobierno y dar una señal de respaldo a Adorni.

Según trascendió, el objetivo es complementar este esquema con las reuniones individuales que el jefe de Gabinete ya viene manteniendo con distintos ministerios.

El foco puesto en Diputados y la Ley de Glaciares

La agenda oficial de este lunes también está conectada con lo que ocurrirá en el Congreso. El Gobierno sigue de cerca la sesión convocada para el miércoles en la Cámara de Diputados, donde se tratará la Ley de Glaciares, un proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado.

En la previa, el oficialismo buscará consolidar apoyos para asegurar una mayoría que le permita avanzar con la norma. En Casa Rosada consideran que una eventual aprobación podría funcionar como una señal de fortaleza política y de capacidad de articulación con bloques aliados y gobernadores.

Otros movimientos en la agenda oficial

En paralelo, el Gobierno mantiene abierta otra línea de acción vinculada al envío de pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial. La intención oficial es avanzar de manera escalonada con propuestas para reducir el nivel de cargos sin cubrir en distintas jurisdicciones del país.

A esto se suma la definición de la comisión bicameral de inteligencia, un espacio de alta sensibilidad política dentro del Congreso, donde el oficialismo también busca ordenar posiciones y sostener margen de maniobra parlamentaria.

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El mensaje que public&oacute; Sandra Pettovello, que fue reproducido por el presidente Milei

El mensaje que publicó Sandra Pettovello, que fue reproducido por el presidente Milei

"No se puede tener a alguien que oculta cosas"

La ministra Sandra Pettovello tomó la decisión de echar a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, pero aclaró que esto no tuvo nada que ver con el crédito por más de 400 millones de pesos que, se confirmó, obtuvo del Nación. “Era una persona de confianza, que representaba al Ministerio en muchos temas de enorme sensibilidad. No se puede tener a alguien que oculta cosas. El crédito no es cuestionable, lo que no se puede tolerar son las mentiras”, le dijo la ministra a un interlocutor que habló con ella el fin de semana, según pudo confirmar este medio.

La visita de Kast, la centralidad que asumirá Adorni en la coordinación del gabinete, la apuesta por la Ley de Glaciares y el avance en la agenda judicial forman parte de un mismo diseño. La Casa Rosada busca encadenar decisiones en distintos frentes para sostener la iniciativa política, ordenar el funcionamiento del Gobierno y proyectar capacidad de acción en un contexto donde cada movimiento tiene impacto inmediato sobre el equilibrio interno y la dinámica legislativa.

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