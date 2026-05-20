La Armada Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo para reforzar la vigilancia marítima

Argentina refuerza el control marítimo con apoyo de Estados Unidos

El contraalmirante Carlos Sardiello (de la Cuarta Flota de los Estados Unidos) y el Almirante Juan Carlos Romay (Jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina) firmaron recientemente una Carta de Intención

La Armada Argentina y Estados Unidos firmaron una Carta de Intención para poner en marcha un programa de cooperación militar que busca fortalecer la vigilancia y el control de los espacios marítimos argentinos. El convenio tendrá una duración de cinco años e incluye la provisión de dos aviones nuevos de patrullaje , además de drones, equipamiento y entrenamiento .

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La firma se realizó en la Base Aeronaval Comandante Espora , y fue confirmada por el Gobierno argentino y por la Embajada de Estados Unidos en el país.

Según lo informado, el eje principal del programa es la incorporación de dos aeronaves Textron B-360ER MPA , nuevas y configuradas para misiones de vigilancia marítima, control oceánico y reconocimiento aeronaval.

La asistencia se enmarca en el esquema estadounidense de cooperación conocido como Sección 333 , orientado a “entrenar, equipar y transferir capacidades” a fuerzas armadas de países socios para enfrentar desafíos de seguridad comunes.

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Vigilancia del Mar Argentino y lucha contra la pesca ilegal

El objetivo central del convenio es ampliar el control sobre el Mar Argentino y reforzar la vigilancia sobre la Zona Económica Exclusiva (ZEE), con foco en la detección de actividades ilegales en el Atlántico Sur.

De acuerdo al detalle técnico mencionado en el artículo, los nuevos aviones llegarán con capacidades ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), incluyendo:

sensores infrarrojos

radar de búsqueda de superficie

sistema AIS para identificación automática de buques

comunicaciones satelitales

enlaces de datos y sistemas integrados de comando y control

En el plano estratégico, el acuerdo se vincula con la preocupación por la actividad de flotas extranjeras que operan cerca de la milla 200, especialmente ante el impacto de la pesca ilegal.

Drones, simulador y modernización de equipos existentes

Además de los aviones, el programa contempla:

vehículos aéreos no tripulados (drones) con capacidad de despegue y aterrizaje vertical desde patrulleros oceánicos

con capacidad de despegue y aterrizaje vertical desde patrulleros oceánicos un simulador destinado a aeronaves P-3C Orión incorporadas recientemente por Argentina

destinado a aeronaves incorporadas recientemente por Argentina modernización de un Beechcraft B-200M Cormorán, al que se le integraron nuevas comunicaciones, enlaces de datos y comando y control

También se menciona la incorporación del sistema de vigilancia marítima Wescam MX-10, una cámara electroóptica e infrarroja para reconocimiento, identificación y seguimiento de embarcaciones.

Firma del convenio y mensaje de Estados Unidos

En la ceremonia participaron autoridades de ambos países. Por Estados Unidos estuvo el contraalmirante Brandon Sardiello, de la IV Flota; mientras que por la Armada Argentina firmó el almirante Juan Carlos Romay.

Tras el anuncio, la Embajada estadounidense difundió el lanzamiento del programa en redes y lo enmarcó dentro del Protecting Global Commons Program, asegurando que se expandirá durante cinco años con equipamiento, capacitación y apoyo operativo.