Máximo Kirchner fue operado en La Plata

Máximo Kirchner será intervenido quirúrgicamente este viernes en una clínica de La Plata , en el marco de una operación programada que ya estaba planificada con antelación. La información fue dada a conocer por el propio diputado a través de un mensaje publicado en Instagram .

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“Buenas, ¿cómo va? Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía programada que tenía hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando. Pero el lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes ”, señaló el hijo de Cristina Kirchner en sus redes sociales.

Desde el entorno de La Cámpora optaron por no brindar precisiones sobre el motivo de la intervención quirúrgica y se limitaron a señalar que la información será difundida por el equipo médico una vez concluida la operación.

En el mismo mensaje, el diputado relató que le pidió a su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner , que no lo acompañara al centro de salud . Según explicó, ella había manifestado su intención de estar presente , aunque él le solicitó especialmente que no asistiera, con el argumento de evitar cualquier tipo de exposición o requerimiento hacia quienes —según expresó— la mantienen detenida pese a su inocencia .

Máximo Kirchner es operado en La Plata.

Además, sostuvo que a la exmandataria no se le otorgan los mismos beneficios o autorizaciones de salida que, a su entender, sí reciben otros condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. En ese sentido, afirmó que sobre ella recaen exclusivamente medidas de restricción y persecución judicial.

El referente de La Cámpora sostuvo que un eventual traslado de la expresidenta implicaría una sobreexposición mediática innecesaria. En ese sentido, advirtió: “Ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso”.

Máximo Kirchner fue intervenido quirúrgicamente en La Plata.

En otro tramo de su mensaje, Máximo Kirchner también cuestionó la gestión de Javier Milei, al afirmar: “Tampoco millones de argentinos y argentinas merecen esta realidad agobiante e injusta, una consecuencia previsible de las políticas impulsadas por este gobierno y de quienes contribuyeron a convertir esas ideas en sentido común”.

A modo de cierre, el hijo de la expresidenta compartió un mensaje breve, con tono esperanzador, dirigido a sus seguidores. “Abrazo. Nos estamos viendo…”, publicó, acompañando el mensaje con emojis de la bandera argentina, un corazón y la tradicional “V” peronista.