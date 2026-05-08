Manuel Adorni encabezó la inauguración de una planta junto a Karina Milei

Acompañado por Karina Milei, Adorni asumió un rol protagónico en la inauguración de una planta.

En un contexto marcado por la tensión política derivada de las investigaciones judiciales sobre su patrimonio, Manuel Adorni quedó en el centro de la agenda pública al encabezar la apertura del nuevo Centro Industrial de Mercedes-Benz en Zárate .

El jefe de Gabinete asistió junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , hermana del presidente, en una señal de apoyo político a su gestión. En su exposición, el funcionario convocó al sector empresario y destacó lo que definió como un cambio de ciclo que estaría atravesando la Argentina .

Durante la noche, Manuel Adorni participó de una entrevista con Alejandro Fantino , donde sostuvo que no puede referirse públicamente a su patrimonio porque eso podría interferir con el trabajo de la Justicia .

Manuel Adorni y Karina Milei participaron de la inauguración de una planta de Mercedes Benz.

En esa misma aparición, el funcionario también eludió la confrontación con la senadora nacional Patricia Bullrich , quien le había reclamado la presentación inmediata de su declaración jurada con el objetivo de frenar el avance de la polémica política .

Protagonismo político de Adorni y contexto institucional

En un acto público cargado de expectativa, Manuel Adorni ocupó el lugar protagónico que suele reservarse al Presidente. La apertura del nuevo centro industrial de Mercedes-Benz se desarrolló bajo una fuerte exposición mediática, atravesada por la investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete y el seguimiento constante de su figura en la agenda pública.

Manuel Adorni y Karina Milei en la planta de Mercedes Benz.

La asistencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, sumó un aval político explícito. Ese acompañamiento fue leído como una señal clara de respaldo hacia Adorni en un momento en el que el Gobierno intenta afianzar su conducción y exhibir unidad interna, sobre todo después de las críticas públicas de la senadora Patricia Bullrich.

La intervención de Manuel Adorni buscó proyectar una imagen de estabilidad y continuidad institucional, en un contexto donde las incertidumbres sobre la composición del Gabinete y las investigaciones judiciales en curso podían erosionar el discurso oficial.

“Resulta paradójico que quienes dicen defender a la industria nacional decidan atentar contra ella”, señaló, en referencia a los sectores que cuestionan las reformas promovidas por el Poder Ejecutivo.

Karina Milei acaricia a un perro de seguridad.

El jefe de Gabinete expresó un reconocimiento directo al sector empresario y afirmó: “Quiero agradecerles por apostar por nuestro país, por entender que la Argentina cambió y por seguir exportando el talento argentino al mundo”. Con ese mensaje y el tono elegido, buscó remarcar el apoyo del Gobierno a la inversión y a la producción local, independientemente del contexto político o de las causas judiciales en curso.

La actividad también tuvo un fuerte componente simbólico: Manuel Adorni encabezó el acto en representación del Presidente y, posteriormente, tenía previsto participar de una reunión de Gabinete y ofrecer una conferencia de prensa, en una jornada considerada relevante dentro de la agenda oficial.

Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli, en primera fila.

Inversión récord y generación de empleo

En el marco de su exposición, Manuel Adorni informó que la inversión superior a los 110 millones de dólares por parte de Mercedes-Benz permitirá la generación de 2.500 puestos de trabajo directos, fortaleciendo el rol de la planta ubicada en Zárate como un punto clave dentro de la cadena de la industria automotriz.

El funcionario destacó que este aporte de capital representa “un testimonio del cambio de época que estamos viviendo” y aseguró que la Argentina “dejó atrás la lógica de la supervivencia para empezar a pensar en el largo plazo”.

Dentro de los indicadores mencionados, Manuel Adorni resaltó la capacidad de adaptación del sector empresarial argentino, al que describió como uno que debió atravesar períodos marcados por “enfrentó restricciones a las importaciones, dificultades para exportar, un 211% de inflación anual, más de 2.500 puntos de riesgo país, el cepo cambiario y una brecha en torno al 200%”.

Acompañado por Karina Milei, Adorni asumió un rol protagónico en la inauguración de una planta.

Reforma económica y estabilidad: el nuevo marco normativo

El jefe de Gabinete relacionó la llegada de capitales frescos con el programa de desregulación que el Gobierno puso en marcha desde diciembre de 2023. En ese sentido, afirmó que “eliminamos el cepo cambiario, bajamos impuestos por el equivalente al 2,5% del PBI y el Ministerio de Desregulación derogó o modificó más de 15.000 normativas”.

También destacó la sanción de la Ley Bases y la implementación del RIGI, el cual —según indicó— “está generando miles de millones de dólares” y pronto se complementará con el “SuperRIGI” y será ampliado próximamente con el denominado “SuperRIGI”, orientado a sectores que hasta ahora no contaban con incentivos específicos.

El jefe de Gabinete fue el orador principal durante la inauguración de una planta de Mercedes Benz.

Manuel Adorni sostuvo además que “la economía argentina cuenta con un marco normativo claro, donde se puede proyectar a futuro” y celebró los avances en acuerdos internacionales que, según remarcó, abren nuevas posibilidades para el comercio exterior.

Críticas a la carga impositiva y comparaciones regionales

Durante su intervención, Manuel Adorni retomó recientes afirmaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, en relación con la carga impositiva que recae sobre las exportaciones del país. En ese marco, sostuvo que “Los impuestos a la exportación son de quince puntos, de los cuales diez son ingresos brutos y tasas municipales”, y comparó esa situación con la de Brasil, principal competidor regional, donde —según señaló— la presión impositiva sobre las exportaciones ronda apenas los tres puntos.

Manuel Adorni y Karina Milei participaron de la inauguración de una planta de Mercedes Benz...

El funcionario también explicó que el impuesto a los ingresos brutos se aplica en cada etapa del proceso productivo, lo que termina perjudicando especialmente a las empresas que incorporan insumos de origen nacional. En ese sentido, relacionó este esquema tributario con la escasa generación de empleo formal en el sector privado durante los últimos quince años.

Reformas laborales y modernización

Dentro de la agenda oficial orientada a impulsar la actividad productiva, Manuel Adorni repasó las recientes reformas en materia laboral aprobadas por el Gobierno. En ese marco, puso en relieve la denominada “ley de modernización laboral” junto con la puesta en marcha del “régimen de incentivo a la formalización laboral”, el cual contempla una reducción del 85% en las cargas patronales.

Además, adelantó la próxima reglamentación del “Fondo de Asistencia Laboral”, diseñado para brindar apoyo a las empresas en el pago de indemnizaciones. También hizo referencia al RIMI, una herramienta que busca promover proyectos de inversión que oscilan entre los 150.000 y los 9 millones de dólares.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Un terreno y un departamento en La Plata, los inmuebles de la herencia del padre de Manuel Adorni.

Resultados sectoriales y expectativas

Manuel Adorni señaló que la estabilidad macroeconómica lograda durante el último año hizo que 2025 se convirtiera en “el mejor en el mercado automotriz de los últimos siete años”, con un aumento del 47,8% en la venta de vehículos 0 km y un volumen superior a las 600.000 unidades comercializadas.

El jefe de Gabinete afirmó que “la Argentina cuenta por primera vez en mucho tiempo con los fundamentos correctos para que el cambio de paradigma sea en serio”, y adelantó que en breve se enviarán nuevas iniciativas legislativas destinadas a reforzar la seguridad jurídica y la protección de la propiedad privada.

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Hacia el final de su exposición, agradeció al sector empresario por “seguir arriesgando, invirtiendo y dando trabajo”, y describió el acto de inauguración como “la prueba viviente de que la Argentina cambió”.