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6 de mayo de 2026 - 21:00
País.

Bullrich pidió que Adorni presente "de inmediato" su declaración jurada

La senadora nacional, Patricia Bullrich, afirmó que “no puede quedar la sensación de que somos iguales a los que vinimos a correr”.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
En medio de la polémica por los vuelos, Manuel Adorni recibió a Patricia Bullrich para delinear la estrategia legislativa sobre las reformas.

En declaraciones televisivas en medios nacionales, la Senadora Nacional, Patricia Bullrich, sostuvo que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya aseguró públicamente contar con la documentación necesaria para justificar su patrimonio y consideró que no existen motivos para demorar la presentación formal de la declaración jurada.

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“El jefe de gabinete el otro día dio un discurso en el Congreso de la Nación y dijo: "Yo tengo una explicación a los gastos que hice y tengo". Bueno, desde mi punto de vista, eso tiene que ser inmediato”, sostuvo la Senadora.

En medio de la polémica por los vuelos, Manuel Adorni recibió a Patricia Bullrich para delinear la estrategia legislativa sobre las reformas.
Patricia Bullrich y Manuel Adorni

Patricia Bullrich y Manuel Adorni

En ese marco, Bullrich sostuvo, “¿para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora?. Si él dijo que tiene todo probado, esa prueba tiene que ser inmediata”.

La legisladora remarcó que la rapidez y la claridad en las explicaciones son fundamentales para evitar un mayor desgaste político del oficialismo. “Nosotros necesitamos no seguir discutiendo esta situación. Ahora es el momento de la prueba y, cuanto antes mejor porque si no el Gobierno se empantana”, señaló.

“No puede quedar en la población la sensación de que somos iguales a los que vinimos a correr”, expresó.

“LAS EXPLICACIONES TIENEN QUE DARSE”

Bullrich evitó pronunciarse sobre el aspecto judicial de la investigación y aclaró que no pretende ocupar el rol de fiscales o jueces. Sin embargo, insistió en que los funcionarios deben responder con transparencia. “Si hay funcionarios que tienen que dar explicaciones, las tienen que dar”, sostuvo.

La senadora señaló además que mantiene conversaciones frecuentes con el Presidente Javier Milei y que expresa internamente sus diferencias cuando lo considera necesario. Según explicó, dentro del Gobierno existen debates y posiciones diversas respecto de distintos temas de gestión.

Patricia Bullrich
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“Tenemos que salir adelante, no podemos fracasar esta vuelta y si hay funcionarios que tienen que dar explicaciones, las tienen que dar”, sostuvo la Legisladora Nacional y agregó que “yo hablo con el presidente con toda sinceridad siempre de las cosas que pienso. Soy de hablar en el gabinete, no de callarme la boca”.

Mientras tanto, la situación judicial y política de Manuel Adorni continúa generando tensión dentro de La Libertad Avanza y suma presión sobre la Casa Rosada.

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