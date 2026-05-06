La abogada de Thelma Fardin rompió el silencio: "Finalmente encontró justicia"

La abogada de Thelma Fardin, Carla Junqueira, habló en exclusiva con Canal 4 sobre el fallo que condenó a Juan Darthés por abuso sexual y aseguró que para la actriz se trata de un momento de cierre después de muchos años de lucha judicial. “Finalmente encontró justicia, no solo para ella, pero para las que vengan en el futuro y se animen a denunciar”, afirmó.

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La letrada recordó que los hechos ocurrieron en 2009 y que la causa se inició en 2018, por lo que remarcó el peso emocional y simbólico de esta resolución para Thelma. En ese sentido, sostuvo que se trata de “una victoria” y de “una etapa que se cierra en su vida para que ella pueda enfocar en su futuro”.

Junqueira aclaró que el fallo no implica una aplicación inmediata de la pena, ya que todavía resta una instancia vinculada a la ejecución penal. “Todavía falta que se defina sobre recurso de queja y después iniciar una etapa que se llama de ejecución penal”, explicó.

Según detalló, será en esa etapa donde un juez defina los aspectos concretos del cumplimiento de la condena, como el lugar de detención y otras condiciones. También indicó que la defensa seguirá presentando recursos formales para intentar modificar el régimen de cumplimiento.

De todos modos, remarcó que ya no hay margen de discusión sobre el fondo del caso. “No hay más recursos de apelaciones sobre el fondo de este caso. Está más que acreditado el hecho y la pena”, sostuvo.

Por qué se trata de un fallo histórico

La justicia federal de Brasil ratificó la culpabilidad de Juan Darthés en el juicio por violación contra Thelma Fardin. Juan Darthés fue condenado por abuso sexual contra Thelma Fardín.

La abogada explicó que una de las razones por las que esta sentencia es considerada histórica tiene que ver con su dimensión internacional. “Es un delito que pasó en Nicaragua, de una víctima argentina, acometido por un brasileño”, resumió.

Para Junqueira, toda la cooperación judicial que implicó el proceso deja un precedente importante. “Ese tipo de caso no queda impune ni siquiera que te escapes a otro país”, afirmó.

Además, valoró la definición de fondo que dejó el caso respecto a la violencia sexual. “La violencia sexual es violencia sexual. No importa ni un tipo de detalle de lo que haya pasado en términos de si hubo violencia o no hubo violencia física. El propio hecho no consentido es violento”, expresó.

El mensaje para las víctimas

Hacia el final de la entrevista, Carla Junqueira dejó un mensaje directo para quienes hayan atravesado situaciones similares. “Que se animen y denuncien”, pidió.

Y cerró con una frase contundente sobre el valor de este fallo: “La víctima que se da cuenta que fue abusada, que se sienta molesta por un abuso, que salga, denuncie, porque ese tipo de abuso no queda más impune”.