El rincón de San Luis que invita a conectarse con la naturaleza en un parque nacional único.

En San Luis hay un paisaje seco y silencioso que resguarda uno de los entornos más imponentes del país. El Parque Nacional Sierra de las Quijadas reúne en un mismo lugar huellas del pasado, restos fósiles y propuestas de aventura, todo en un escenario natural que parece suspendido en el tiempo. Un destino ideal para unas escapadas cortas .

Alejado del bullicio de las ciudades y del turismo masivo, este destino se presenta como una invitación para quienes buscan un vínculo más directo y auténtico con la naturaleza, donde cada recorrido entre formaciones rocosas rojizas remite a una historia de millones de años.

No se trata de un parque convencional: allí conviven vestigios arqueológicos , paredes modeladas constantemente por el viento y senderos que ponen a prueba tanto el físico como la resistencia mental.

A pesar de su aparente aridez, alberga una sorprendente biodiversidad, adaptada a las difíciles condiciones del desierto.

Recorrer este lugar supone una verdadera desconexión del ritmo cotidiano . La señalización es escasa, el silencio se impone en el ambiente y el sol funciona como guía natural del trayecto . Es un destino para vivir con calma y respeto, pensado para quienes eligen senderos poco frecuentados y postales naturales difíciles de olvidar.

Para aquellos en busca de una experiencia única y desafiante, el Parque ofrece una amplia gama de actividades al aire libre.

Ubicación del Parque Nacional Sierra de las Quijadas

El Parque Nacional Sierra de las Quijadas se ubica en el sector noroeste de la provincia de San Luis, dentro de la eco-región del Chaco Árido. Ocupa alrededor de 150.000 hectáreas y fue establecido en 1991 con el objetivo de preservar sus valiosos registros paleontológicos y restos arqueológicos.

El parque ofrece cinco senderos principales, con distintos niveles de dificultad.

El entorno se caracteriza por una vegetación de tipo xerófila, es decir, especies adaptadas a la escasez de agua y a las altas temperaturas. Entre las plantas más representativas aparecen el algarrobo, el chañar y los cactus cardón. En cuanto a la fauna, los guanacos son una de las presencias más visibles, aunque también habitan la zona zorros grises, cóndores y diversas aves rapaces.

Uno de los puntos que más sorprende a quienes visitan el lugar es el Potrero de la Aguada, una formación geológica que se distingue por sus tonalidades rojizas y que brinda una de las postales más icónicas del parque. Desde sus miradores naturales, los juegos de luz y sombra modifican el paisaje constantemente a lo largo del día.

Parque Nacional Sierra de las Quijadas.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas?

El parque cuenta con cinco circuitos principales de senderismo, cada uno con distintos niveles de exigencia. Para quienes buscan una caminata tranquila, el Sendero Flora es la opción más accesible: recorre menos de dos kilómetros y se realiza de forma autoguiada, permitiendo observar de cerca la vegetación autóctona.

En un nivel intermedio se encuentra el Sendero Mirador del Potrero, de aproximadamente tres kilómetros, que culmina en un punto panorámico de gran impacto visual. En cambio, para los más aventureros están el Sendero Guanacos y el Sendero Farallones, trayectos más extensos, con terrenos irregulares y cupos reducidos. En estos recorridos, la presencia de guías autorizados es obligatoria.

También es posible pernoctar en el sector conocido como “Don Pilar”, un camping rústico que dispone de 12 parcelas, parrillas y servicios sanitarios elementales. No cuenta con provisión de agua potable, por lo que se aconseja llevar la cantidad necesaria para consumo personal.

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Para quienes buscan recuperar energías, la comunidad Huarpe administra el restaurante La Posta del Cuyum, un espacio donde se ofrecen platos regionales y además se comercializan artesanías locales.

Cómo llegar al Parque Nacional Sierra de las Quijadas

El acceso al parque ya forma parte de la experiencia. Desde la ciudad de San Luis, el ingreso principal se encuentra a unos 120 kilómetros a través de la Ruta Nacional 147. También es posible llegar desde Villa de Merlo (180 km), Villa Dolores (150 km), Mendoza (260 km) o San Juan (260 km).