San Luis en tensión: Poggi pidió la renuncia de todo su gabinete y analiza un recorte en el Estado

Un gobernador le pidió la renuncia a todo su gabinete y evalúa recortar el 30% de sus funcionarios.

La caída en la recaudación nacional de los impuestos coparticipables ya comienza a sentirse en las provincias . En San Luis , el gobernador Claudio Poggi —alineado con la Casa Rosada — registró una disminución del 7,14% en los recursos que recibe de Nación durante el primer cuatrimestre del año .

En ese contexto, atravesado por reclamos salariales y la presión de sectores aliados como el de Adolfo Rodríguez Saá , Poggi solicitó la renuncia de la totalidad de su gabinete . Además, evalúa una reducción del 30% en la estructura de cargos públicos y prepara anuncios orientados a incentivar la llegada de inversión privada .

El 30 de abril , mediante la Agencia de Noticias San Luis (ANSL) , el gobierno de Claudio Poggi dio a conocer un informe que generó preocupación : se trata de la cuarta caída consecutiva en los fondos de coparticipación enviados por el Ministerio de Economía , vinculados a tributos como el IVA y Ganancias .

"En el primer cuatrimestre del 2026 las transferencias nacionales a la provincia registraron una caída acumulada del 7,14% en términos reales con relación al mismo período del año pasado. Las proyecciones para mayo anticipan una nueva caída", expuso la ANSL .

Y en el interior del artículo, también resaltó: "Las transferencias automáticas acumuladas al cuarto mes de 2026 se ubican aproximadamente un 11% por debajo de los niveles de recaudación considerados normales y habituales en los últimos diez años".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/claudiojpoggi/status/2051269070247297426&partner=&hide_thread=false En el marco de lo anteriormente dicho, y para evaluar personalmente la tarea de cada uno; hoy pediré la RENUNCIA a todos los Funcionarios Políticos del Gobierno Provincial, del 100 % (de todos los Ministerios y Entes Descentralizados). El criterio de evaluación, entre otros,… — Claudio Javier Poggi (@claudiojpoggi) May 4, 2026

Tensiones políticas y salariales

El dominio político de los hermanos Rodríguez Saá se extendió durante cuatro décadas en San Luis, incluso en el período en el que impulsaron a Claudio Poggi como gobernador entre 2011 y 2015. Sin embargo, con el paso del tiempo, Poggi tomó distancia de ese espacio en 2021 y supo capitalizar la interna entre los hermanos de cara a las elecciones de 2023.

En ese proceso, integró a Adolfo Rodríguez Saá dentro del armado de Juntos por el Cambio y terminó imponiéndose frente al postulante de Alberto Rodríguez Saá. Con ese resultado, puso fin a un ciclo de 40 años marcado por el predominio de una misma familia y dio inicio a una gestión de perfil austero, justificada en la situación económica heredada.

En ese contexto, sumado al avance de la inflación, en los últimos dos años se intensificaron los pedidos de recomposición salarial, un reclamo que terminó de explotar este 1° de mayo.

El gobernador enviará un proyecto de ley a la Legislatura que propone cambios en el organigrama del Estado.

El exgobernador Adolfo Rodríguez Saá —que cuenta con un ministro dentro del gabinete de Poggi y además ocupa una secretaría de Estado— difundió un video en el marco de la tradicional celebración del Santo Cristo de la Quebrada, donde solicitó elevar una oración por mejoras en los sueldos.

"Esta tarde iré hasta la Villa de la Quebrada a pedirle al Cristo que encontremos el camino en San Luis para que se aumenten los sueldos. Le pido a todos los trabajadores que cuando estén en la Villa de la Quebrada eleven una oración por este mismo motivo", señaló Rodríguez Saá en el video con música angelical de fondo.

Reacción del Ejecutivo con fuerte mensaje político

El mensaje generó fuerte malestar dentro del oficialismo provincial, ya que profundizó el enojo de los trabajadores estatales que venían exigiendo mejoras salariales. Esa situación terminó provocando una respuesta del gobernador.

Adolfo Rodríguez Saá.

“Llevamos 875 días gobernando la Provincia (desde el 10/12/23) arreglando el desastre que nos dejaron y comenzando a trazar las bases de un futuro mejor. Hoy es un momento, para que nos volvamos a reorganizar y veamos quiénes estamos realmente comprometidos con el cambio y no estamos dispuestos a volver al pasado”, publicó Poggi.

“La realidad económica actual nos exige profundizar la austeridad, y por eso es imprescindible seguir reduciendo las estructuras ministeriales (estructura política), y por otro lado establecer programas de reactivación de la actividad económica. Enviaré a la Legislatura Provincial una nueva Ley de Ministerios, con reducción de cargos políticos y una batería de acciones y leyes para generar inversión privada y por ende nuevos puestos de trabajo”, resaltó el domingo.

Al día siguiente, mediante una serie de publicaciones en redes sociales, el gobernador comunicó de manera oficial su decisión de solicitar la renuncia de la totalidad de los funcionarios del Estado provincial, abarcando todos los ministerios y organismos descentralizados, desde directores hasta ministros.

Los hermanos Rodríguez Saá gobernaron 40 años San Luis.

“El criterio de evaluación, entre otros, será mayor austeridad (dado el contexto de caída de los ingresos fiscales de la provincia que ya lleva cuatro meses consecutivos) y pleno compromiso de no volver al pasado”, especificó.

Reestructuración del gabinete, recorte de cargos y plan legislativo

Consultados por la prensa, allegados al gobernador señalaron que la reducción alcanzará aproximadamente un 30% de los cargos, una proporción similar a la aplicada al comienzo de la gestión a fines de 2023. El lunes, todos los funcionarios pusieron sus renuncias a disposición del Poder Ejecutivo y crece la incertidumbre por las evaluaciones que se realizarán. Incluso entre los funcionarios de menor jerarquía existe desconocimiento sobre qué áreas serán alcanzadas por los recortes.

Jaqueado por la baja en la coparticipación, un gobernador le pidió la renuncia a todo su gabinete y evalúa recortar el 30% de sus funcionarios.

En paralelo, desde el Gobierno provincial anticiparon que en las próximas dos semanas enviarán un conjunto de proyectos de ley orientados a dinamizar la economía y fomentar la creación de empleo privado en la provincia.