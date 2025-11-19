El Presupuesto 2026 y la Ley de Coparticipación ingresan a la Legislatura de Jujuy

Este miércoles ingresarán a la Legislatura los proyectos de Presupuesto 2026 y Coparticipación para ser tratados por los Diputados en las diferentes comisiones, y luego llegar al recinto para ser debatidos en sesión.

Plenario. Jujuy es sede del Foro de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de Argentina

El Ministerio de Hacienda envió los proyectos, que en el caso del presupuesto, plasma un monto de $2,5 billones, elaborado con los lineamientos que Nación definió para la provincia , tomando como base la estimación de recursos nacionales y las previsiones de recaudación propia.

En el caso de la ley de Coparticipación, que busca que cada municipio o comisión municipal sepan con cuántos recursos va a contar al año siguiente , se mantiene la modalidad del año anterior, y en caso que se apruebe el proyecto, se deberán hacer las modificaciones presupuestarias correspondientes.

Legislatura de Jujuy. Ingresa el Presupuesto 2026 a la Legislatura de Jujuy.

Presupuesto 2026 municipal

En la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, tomó estado parlamentario el Presupuesto Municipal 2026 y la ordenanza impositiva. El proyecto ya había sido girado la semana pasada y, según adelantaron las autoridades, se inicia ahora una etapa de análisis y consultas técnicas.

El cálculo de recursos y gastos planteado para 2026 implica un aumento del 33% respecto del Presupuesto 2025, que fue de $142 mil millones. La comparación permite dimensionar la variación de partidas proyectadas en un contexto de precios y servicios en reacomodamiento, y abre la discusión sobre prioridades de obra pública, prestación de servicios y política tributaria local.

El proyecto ingresó a la Comisión de Finanzas y Economía, y ahora se espera la visita de la Secretaria de Hacienda y su equipo, más la Secretaría de Obras Públicas para que comuniquen las obras proyectadas para el año que viene. Luego se dará un dictamen y se tratará en sesión.