miércoles 19 de noviembre de 2025

19 de noviembre de 2025 - 07:03
Análisis.

El Presupuesto 2026 y la Ley de Coparticipación ingresan a la Legislatura de Jujuy

Este miércoles ingresarán a la Legislatura para ser analizados los proyectos de Presupuesto 2026 y Coparticipación.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Los proyectos de Presupuesto 2026 y Coparticipación ingresarán a la Legislatura (Foto ilustrativa)

Los proyectos de Presupuesto 2026 y Coparticipación ingresarán a la Legislatura (Foto ilustrativa)

Politica.

Jujuy essede del Foro de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de Argentina
Plenario.

Jujuy es sede del Foro de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de Argentina

El Ministerio de Hacienda envió los proyectos, que en el caso del presupuesto, plasma un monto de $2,5 billones, elaborado con los lineamientos que Nación definió para la provincia, tomando como base la estimación de recursos nacionales y las previsiones de recaudación propia.

En el caso de la ley de Coparticipación, que busca que cada municipio o comisión municipal sepan con cuántos recursos va a contar al año siguiente, se mantiene la modalidad del año anterior, y en caso que se apruebe el proyecto, se deberán hacer las modificaciones presupuestarias correspondientes.

Legislatura de Jujuy.
Presupuesto 2026 municipal

En la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, tomó estado parlamentario el Presupuesto Municipal 2026 y la ordenanza impositiva. El proyecto ya había sido girado la semana pasada y, según adelantaron las autoridades, se inicia ahora una etapa de análisis y consultas técnicas.

El cálculo de recursos y gastos planteado para 2026 implica un aumento del 33% respecto del Presupuesto 2025, que fue de $142 mil millones. La comparación permite dimensionar la variación de partidas proyectadas en un contexto de precios y servicios en reacomodamiento, y abre la discusión sobre prioridades de obra pública, prestación de servicios y política tributaria local.

El proyecto ingresó a la Comisión de Finanzas y Economía, y ahora se espera la visita de la Secretaria de Hacienda y su equipo, más la Secretaría de Obras Públicas para que comuniquen las obras proyectadas para el año que viene. Luego se dará un dictamen y se tratará en sesión.

