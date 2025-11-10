Diego Santilli recibe a más gobernadores y busca acuerdos para el Presupuesto 2026

El designado ministro del Interior, Diego Santilli , continuará esta semana con la ronda de reuniones con gobernadores iniciada el viernes pasado, en el marco de las negociaciones por el Presupuesto 2026 y las reformas estructurales que impulsa el Gobierno nacional.

Este lunes , Santilli recibirá en la Casa Rosada a los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora , y de San Juan, Marcelo Orrego , en la antesala de su jura como ministro , prevista para el martes a las 15 horas en el Salón Blanco de Balcarce 50 .

Desde que se confirmó su designación , el dirigente del PRO viene manteniendo conversaciones con los distintos jefes provinciales para construir consensos que permitan avanzar con los proyectos oficiales en el Congreso.

El Gobierno busca que el respaldo de los bloques provinciales garantice la aprobación de un paquete de iniciativas que incluye el Presupuesto 2026 , la reforma laboral , la reforma tributaria y el nuevo Código Penal .

Según fuentes oficiales, la intención es que todas estas leyes sean tratadas durante las sesiones extraordinarias, programadas entre el 10 y el 31 de diciembre, aunque no se descarta ampliar el período si fuera necesario.

La agenda de esta semana

Durante los últimos días, Santilli intensificó los contactos con los mandatarios provinciales. El viernes mantuvo reuniones con Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), encuentros en los que también participó el vocero presidencial y futuro jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Esta semana continuará con su agenda política: además de las reuniones de este lunes, el miércoles será recibido el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, también en la sede del Ejecutivo nacional.

Fuentes cercanas al ministro no descartan nuevos encuentros durante los próximos días con otros mandatarios como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Negociaciones y reclamos provinciales

La estrategia de La Libertad Avanza para consolidar apoyo legislativo incluye también la participación de Martín Menem en la Cámara de Diputados, y próximamente de Patricia Bullrich en el Senado, una vez que asuma su banca el 10 de diciembre.

Mientras tanto, los gobernadores esperan gestos de buena voluntad del Gobierno nacional y mantienen reclamos pendientes, como la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), las modificaciones al impuesto a los combustibles líquidos, y definiciones sobre el régimen de retenciones y la obra pública.