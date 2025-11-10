lunes 10 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de noviembre de 2025 - 10:21
Encuentro.

Diego Santilli recibe a más gobernadores y busca acuerdos para el Presupuesto 2026

El nuevo Ministro del Interior, Diego Santilli, recibe a otros gobernadores en Casa Rosada de cara a las negociaciones por el Presupuesto 2026 y las reformas.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Diego Santilli recibe a más gobernadores y busca acuerdos para el Presupuesto 2026

Diego Santilli recibe a más gobernadores y busca acuerdos para el Presupuesto 2026

El designado ministro del Interior, Diego Santilli, continuará esta semana con la ronda de reuniones con gobernadores iniciada el viernes pasado, en el marco de las negociaciones por el Presupuesto 2026 y las reformas estructurales que impulsa el Gobierno nacional.

Lee además
elecciones 2025: la justicia ordeno reemplazar a espert por diego santilli en los afiches oficiales
Política.

Elecciones 2025: la Justicia ordenó reemplazar a Espert por Diego Santilli en los afiches oficiales
Nancy Pazos rompió el silencio tras el posteo de su hijo Nicanor en apoyo a Diego Santilli.
Declaraciones.

Qué dijo Nancy Pazos tras el mensaje de su hijo en redes en apoyo a Diego Santilli

Este lunes, Santilli recibirá en la Casa Rosada a los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora, y de San Juan, Marcelo Orrego, en la antesala de su jura como ministro, prevista para el martes a las 15 horas en el Salón Blanco de Balcarce 50.

Diego Santilli
Diego Santilli

Diego Santilli

Acuerdos políticos para las reformas

Desde que se confirmó su designación, el dirigente del PRO viene manteniendo conversaciones con los distintos jefes provinciales para construir consensos que permitan avanzar con los proyectos oficiales en el Congreso.

El Gobierno busca que el respaldo de los bloques provinciales garantice la aprobación de un paquete de iniciativas que incluye el Presupuesto 2026, la reforma laboral, la reforma tributaria y el nuevo Código Penal.

Según fuentes oficiales, la intención es que todas estas leyes sean tratadas durante las sesiones extraordinarias, programadas entre el 10 y el 31 de diciembre, aunque no se descarta ampliar el período si fuera necesario.

La agenda de esta semana

Durante los últimos días, Santilli intensificó los contactos con los mandatarios provinciales. El viernes mantuvo reuniones con Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), encuentros en los que también participó el vocero presidencial y futuro jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Esta semana continuará con su agenda política: además de las reuniones de este lunes, el miércoles será recibido el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, también en la sede del Ejecutivo nacional.

Fuentes cercanas al ministro no descartan nuevos encuentros durante los próximos días con otros mandatarios como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Diego Santilli recibe a más gobernadores y busca acuerdos para el Presupuesto 2026
Diego Santilli recibe a más gobernadores y busca acuerdos para el Presupuesto 2026

Diego Santilli recibe a más gobernadores y busca acuerdos para el Presupuesto 2026

Negociaciones y reclamos provinciales

La estrategia de La Libertad Avanza para consolidar apoyo legislativo incluye también la participación de Martín Menem en la Cámara de Diputados, y próximamente de Patricia Bullrich en el Senado, una vez que asuma su banca el 10 de diciembre.

Mientras tanto, los gobernadores esperan gestos de buena voluntad del Gobierno nacional y mantienen reclamos pendientes, como la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), las modificaciones al impuesto a los combustibles líquidos, y definiciones sobre el régimen de retenciones y la obra pública.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2025: la Justicia ordenó reemplazar a Espert por Diego Santilli en los afiches oficiales

Qué dijo Nancy Pazos tras el mensaje de su hijo en redes en apoyo a Diego Santilli

Santiago Caputo respalda a Diego Santilli como ministro de Interior

Diego Santilli se mostró sorprendido por la designación

¿Cuál es la función del Ministro del Interior, el nuevo cargo de Diego Santilli?

Lo que se lee ahora
Docente.
Relevamiento.

Arranca el Censo Nacional Docente: qué es y cómo hacerlo

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Un hombre que salió a caminar fue quien halló el cuerpo de la chica.
Santiago del Estero.

Hallaron muerta a una chica de 18 años en un descampado

Feriados provinciales en Jujuy.
Calendario.

Feriados provinciales Jujuy 2025: Cuándo caen y cuáles son fines de semana largo

Docente.
Relevamiento.

Arranca el Censo Nacional Docente: qué es y cómo hacerlo

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy video
Gestiones.

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy

Cuándo es el próximo feriado del año.  
Calendario.

Cuándo caen los feriados nacionales de noviembre 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel