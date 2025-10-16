Elecciones 2025: la Justicia ordenó reemplazar a Espert por Diego Santilli en los afiches oficiales

Los votantes usarán la boleta con la foto y el nombre de Espert y Karen Reichardt -porque el tribunal de alzada coincidió que no había plazos suficientes para volver a imprimir más de 14 millones de BUP- pero tendrán en las mesas los afiches con los nombres y el orden que fue autorizado judicialmente.

La Cámara Nacional Electoral dispuso la reimpresión de los afiches oficiales que se exhibirán en los lugares de votación con las listas completas de candidatos, ordenando que en la boleta de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires figure Diego Santilli como primer candidato, tras la renuncia de José Luis Espert .

La medida revierte la decisión de la Junta Electoral bonaerense , que había rechazado el pedido del Gobierno para actualizar el material informativo por falta de tiempo operativo.

Según la resolución del tribunal, los afiches deben reflejar la oferta electoral vigente , ya que su función es brindar al votante una referencia completa y clara sobre las candidaturas, algo que no siempre puede incluirse en la Boleta Única de Papel por razones de espacio.

En su fallo, la Cámara destacó que el Correo Oficial informó que la reimpresión y distribución de los afiches puede realizarse sin afectar el operativo electoral ni la entrega de urnas, boletas y padrones.

La Cámara resaltó que el Correo Oficial informó que es posible la reimpresión y la distribución sin entorpecer el despliegue del resto del material electoral necesario para llevar a cabo los comicios.

“El ciudadano debe ser el centro de la atención de quienes administran los asuntos públicos”, subrayó el tribunal, y agregó que las reglas electorales deben garantizar una voluntad bien clara y sin confusiones.

La imagen de Diego Santilli solo irán en los afiches

La orden judicial solo alcanza a los afiches y carteles informativos que se exhiben en cada establecimiento electoral, donde figuran los nombres y fotos de todos los candidatos y suplentes.

No se modifican las boletas únicas de papel, que ya fueron impresas y distribuidas en todo el país.

En este sentido, la Cámara aclaró que los carteles son materiales genéricos e informativos para todo el distrito, lo que permite su actualización sin demoras ni riesgos en la logística electoral.

Votos de Buenos Aires Los votantes usarán la boleta con la foto y el nombre de Espert y Karen Reichardt -porque el tribunal de alzada coincidió que no había plazos suficientes para volver a imprimir más de 14 millones de BUP- pero tendrán en las mesas los afiches con los nombres y el orden que fue autorizado judicialmente.

Contexto político del cambio en LLA de cara a las elecciones 2025

El reemplazo de José Luis Espert por Diego Santilli en la lista de La Libertad Avanza se produjo luego de la renuncia del economista, tras el escándalo por sus vínculos con un empresario condenado por narcotráfico.

Con la decisión de la Cámara Electoral, los votantes bonaerenses verán en los afiches oficiales la imagen y el nombre de Santilli, consolidando así la nueva conformación del espacio libertario rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre.