jueves 16 de octubre de 2025

16 de octubre de 2025 - 11:01
Reverso 2025.

No, el elector no debe "aclarar su voto para Diego Santilli" ni tachar a Espert en la boleta única

Es falso que haya que aclarar el voto para Diego Santilli o tachar a José Luis Espert. La CNE confirmó que se vota con normalidad sin marca extra.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
-Tras la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional, la Cámara Nacional Electoral (CNE) dispuso que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza, pero las boletas seguirán mostrando la imagen y el nombre de Espert porque no hubo tiempo para reimprimirlas.

-En este contexto, circula en redes sociales un posteo que señala que los electores deben aclarar que su voto es para Santilli tras emitir su sufragio. En caso contrario, sería anulado. Pero esto es falso.

-La CNE y especialistas señalaron a Chequeado que “se vota con normalidad” a pesar de que aparezca Espert en la boleta. La ley prohíbe revelar el voto y tampoco se debe tachar a Espert en la boleta: cualquier marca extra podría anular el voto o hacerlo recurrido.

Por Delfina Corti, para Reverso

Reverso

Tras la renuncia de José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional en las próximas elecciones legislativas 2025, la Cámara Nacional Electoral (CNE) dispuso que Diego Santilli sea quien encabece la lista de La Libertad Avanza. Pese a eso, las boletas llevarán el nombre y la imagen de Espert. La Libertad Avanza había solicitado la reimpresión para adaptar las boletas a las modificaciones, pero el tribunal electoral lo rechazó por falta de tiempo para la implementación de esos cambios.

En este contexto, comenzó a circular en redes sociales un posteo que señala: “La CNE rechazó la reimpresión de las boletas e irán con la cara de José Luis Espert. El organismo detalló que para validar el voto en favor de LLA, cada elector deberá aclarar al salir del cuarto oscuro que el voto en realidad fue para Santilli. Caso contrario el presidente de mesa deberá contarle el voto a Espert y quedará anulado el sufragio”.

Sin embargo, esto es falso. Así lo señaló la CNE a Chequeado -medio que coordina, junto a AFP, la alianza Reverso: “Es totalmente falso lo que circula. Se vota con normalidad. Recordemos que en este caso se votan listas, no se votan candidatos”.

Del mismo modo, el politólogo Facundo Cruz señaló: “La boleta oficializada es la que tiene Espert, con lo cual no hace falta aclarar ningún sentido del voto una vez que estás votando a La Libertad Avanza si decidís votar a La Libertad Avanza. Los votos cuentan igual”.

Qué sucede si un elector “sale del cuarto oscuro” y dice cuál es su voto

Los posteos virales señalan que “cada elector deberá aclarar al salir del cuarto oscuro que el voto en realidad fue para Santilli. Caso contrario el presidente de mesa deberá contarle el voto a Espert y quedará anulado el sufragio”. Esto es falso.

Según el artículo 85 del Código Electoral Nacional, el secreto del voto es obligatorio durante todo el desarrollo del acto electoral. “Ningún elector puede comparecer al recinto de la mesa formulando manifestaciones que importen violar tal secreto”, dice.

“El voto cantado es una etiqueta informal, no existe como tal en el Código Electoral Nacional. Se dice cuando alguien manifiesta de manera pública su voto que debería ser secreto”, explica Cruz.

Y agrega: “La etiqueta de voto cantado se suele utilizar luego en el escrutinio provisorio como voto recurrido. Son votos observados. En el supuesto de que alguien haga lo que dice el posteo, para que el voto sea recurrido por los fiscales, el elector tiene que decir a quién va a votar antes de introducir la boleta en la urna. Si el voto se inserta en la urna y después el elector dice ´yo estoy votando a Santilli´, ya no se puede hacer nada. El voto ya es válido”.

Finalmente, según el especialista, en el caso de que sea un voto recurrido, se marca como tal en la boleta y se deja afuera de la urna. Va a la Justicia electoral para el escrutinio definitivo como voto observado y recurrido, y se define en esa instancia como válido o nulo. Los votos recurridos son aquellos que fueron cuestionados por alguno de los fiscales partidarios y luego la Justicia debe definir su validez o invalidez.

Qué sucede si un elector tacha a Espert como candidato en la Boleta Única de Papel

Los comentarios en el posteo viral, además, señalan que los electores luego de marcar con una cruz su elección (en este caso, La Libertad Avanza), tienen que tachar el nombre de Espert en la boleta. Esto también es falso.

Desde la CNE señalaron a Chequeado: “No se puede marcar nada en la boleta. Sólo la X o tilde en el recuadro y uno por categoría”.

En el caso de que se tache el nombre de Espert, Cruz explica qué sucedería: “Cuando abren la urna en el escrutinio provisorio, los fiscales definen ese voto como nulo o recurrido en el caso de que alguno de los fiscales diga que manifestó su deseo de voto a pesar de tachar el nombre de Espert. Si es recurrido, al igual que el caso anterior, lo define la Justicia Electoral como válido o nulo”.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

Las vías de contacto para sumarse son: por correo a [email protected].

Autora: Delfina Corti

Edición 1: Manuel Tarricone

Edición 2: Miguel Bravo

