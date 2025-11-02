domingo 02 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de noviembre de 2025 - 18:13
Cambios en el Gabinete.

Diego Santilli es el nuevo ministro del Interior

Lo anunció el Presidente Javier Milei en redes sociales. De esta manera, Diego Santilli reemplazará a Lisandro Catalán, quién se desempeñaba en este cargo.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Diego Santilli, nuevo ministro del Interior

Diego Santilli, nuevo ministro del Interior

El presidente Javier Milei anunció este domingo que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán, quien renunció días atrás junto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en medio de una interna en el gobierno. La decisión fue comunicada a través de un mensaje en redes sociales, donde Milei destacó que Santilli será quien lleve adelante las negociaciones con gobernadores y legisladores para avanzar con las reformas futuras.

Lee además
El Gobierno pedirá la reimpresión de todas las boletas en la provincia de Buenos Aires.
Política.

El Gobierno busca reimprimir todas las boletas en Buenos Aires para poner a Diego Santilli
Diego Santilli.
Política.

Diego Santilli no podrá reemplazar a José Luis Espert: lo hará Karen Reichardt

SANTILLI3

Este cambio en el gabinete se produce en un contexto de tensiones internas en el gobierno, y marca una continuidad en la política de Milei de nombrar figuras cercanas a él para ocupar cargos clave en la administración pública. Desde su incorporación a la política, Santilli ha sido una figura relevante en la provincia de Buenos Aires, habiendo sido vicejefe de Gobierno porteño y actualmente candidato en las listas nacionales del PRO.

Relacionarse con las provincias

Anteriormente, Santilli se desempeñó en roles destacados en la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y la Jefatura de Gobierno, además de estar involucrado en diversas controversias y proyectos de seguridad y urbanismo. La ahora designación como ministro del Interior lo sitúa en una posición clave para la gestión de Milei, con la responsabilidad de articular las relaciones con las provincias y el Congreso en un momento de intensa actividad legislativa y política en Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1985089736919445826&partner=&hide_thread=false

Sugerencia de Karina Milei

Según fuentes cercanas, la recomendación de Santilli para este ministerio provino de su hermana, Karina Milei, secretaria general, quien ha ampliado su influencia tras la reciente victoria electoral. Esta decisión pone fin a la incertidumbre sobre el rol que ocuparía Santiago Caputo, asesor presidencial, que hasta ahora era considerado el principal candidato para encargarse de las relaciones con las provincias y el Congreso.

La confirmación oficial de la designación de Santilli fue realizada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien destacó: "Bienvenido Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior de la Nación. Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad. Mañana a las 9:30 horas tendremos reunión de Gabinete en Casa Rosada. Fin".

SANTILLI5

La salida de Lisandro Catalán se produjo el viernes por la noche, cuando presentó su renuncia a Milei a través de redes sociales. En su mensaje, Catalán agradeció la confianza depositada y afirmó que continuará apoyando la gestión y el proyecto político, al tiempo que dejó su cargo para facilitar una nueva etapa del gobierno. La renuncia se da en el marco de una interna en el gabinete que también incluyó la salida del jefe de Gabinete anterior, Guillermo Francos.

Este cambio ocurre en un contexto de tensión creciente dentro del oficialismo y en un momento clave para la agenda reformista del gobierno de Milei, quien confía en Santilli para articular el diálogo con gobernadores, legisladores y actores políticos para concretar las metas legislativas venideras. Santilli, con experiencia en roles ejecutivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reciente diputado electo por la provincia de Buenos Aires, asume con el desafío de consolidar apoyos necesarios en el Congreso para la continuidad del plan de gobierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/madorni/status/1985094458485223531&partner=&hide_thread=false

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Gobierno busca reimprimir todas las boletas en Buenos Aires para poner a Diego Santilli

Diego Santilli no podrá reemplazar a José Luis Espert: lo hará Karen Reichardt

La Justicia rechazó que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza

Elecciones 2025: la Justicia ordenó reemplazar a Espert por Diego Santilli en los afiches oficiales

Diego Santilli se mostró sorprendido por la designación

Lo que se lee ahora
cuando terminan las clases 2025 en todo el pais: el calendario provincia por provincia
Educación.

Cuándo terminan las clases 2025 en todo el país: el calendario provincia por provincia

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

El Lobo va por la épica ante Madryn: horario y qué necesita el Lobo para seguir en el Reducido

Cierran los bancos por cuatro días: cuándo será y por qué
BCRA.

Cierran los bancos por cuatro días: cuándo será y por qué

Gimnasia de Jujuy quedó eliminado del Reducido ante Deportivo Madryn
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy quedó eliminado del Reducido ante Deportivo Madryn

Cuándo terminan las clases 2025 en todo el país: el calendario provincia por provincia
Educación.

Cuándo terminan las clases 2025 en todo el país: el calendario provincia por provincia

Foto ilustrativa.
Educación.

Fecha confirmada: ¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel