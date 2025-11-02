Diego Santilli es el nuevo ministro del Interior

El presidente Javier Milei anunció este domingo que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior , en reemplazo de Lisandro Catalán, quien renunció días atrás junto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en medio de una interna en el gobierno. La decisión fue comunicada a través de un mensaje en redes sociales, donde Milei destacó que Santilli será quien lleve adelante las negociaciones con gobernadores y legisladores para avanzar con las reformas futuras.

Este cambio en el gabinete se produce en un contexto de tensiones internas en el gobierno, y marca una continuidad en la política de Milei de nombrar figuras cercanas a él para ocupar cargos clave en la administración pública. Desde su incorporación a la política, Santilli ha sido una figura relevante en la provincia de Buenos Aires , habiendo sido vicejefe de Gobierno porteño y actualmente candidato en las listas nacionales del PRO.

Anteriormente, Santilli se desempeñó en roles destacados en la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y la Jefatura de Gobierno, además de estar involucrado en diversas controversias y proyectos de seguridad y urbanismo. La ahora designación como ministro del Interior lo sitúa en una posición clave para la gestión de Milei, con la responsabilidad de articular las relaciones con las provincias y el Congreso en un momento de intensa actividad legislativa y política en Argentina.

Sugerencia de Karina Milei

Según fuentes cercanas, la recomendación de Santilli para este ministerio provino de su hermana, Karina Milei, secretaria general, quien ha ampliado su influencia tras la reciente victoria electoral. Esta decisión pone fin a la incertidumbre sobre el rol que ocuparía Santiago Caputo, asesor presidencial, que hasta ahora era considerado el principal candidato para encargarse de las relaciones con las provincias y el Congreso.

La confirmación oficial de la designación de Santilli fue realizada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien destacó: "Bienvenido Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior de la Nación. Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad. Mañana a las 9:30 horas tendremos reunión de Gabinete en Casa Rosada. Fin".

La salida de Lisandro Catalán se produjo el viernes por la noche, cuando presentó su renuncia a Milei a través de redes sociales. En su mensaje, Catalán agradeció la confianza depositada y afirmó que continuará apoyando la gestión y el proyecto político, al tiempo que dejó su cargo para facilitar una nueva etapa del gobierno. La renuncia se da en el marco de una interna en el gabinete que también incluyó la salida del jefe de Gabinete anterior, Guillermo Francos.

Este cambio ocurre en un contexto de tensión creciente dentro del oficialismo y en un momento clave para la agenda reformista del gobierno de Milei, quien confía en Santilli para articular el diálogo con gobernadores, legisladores y actores políticos para concretar las metas legislativas venideras. Santilli, con experiencia en roles ejecutivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reciente diputado electo por la provincia de Buenos Aires, asume con el desafío de consolidar apoyos necesarios en el Congreso para la continuidad del plan de gobierno.