domingo 26 de octubre de 2025

26 de octubre de 2025 - 19:59
Elecciones.

Karina Milei: "Estamos muy contentos, La Libertad Avanza estuvo presente en los 24 distritos"

Karina Milei habló desde el búnker de La Libertad Avanza tras el cierre de las elecciones legislativas. Minutos después llegó Javier Milei.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Karina Milei.

Karina Milei.

Acompañada por Martín Menem, la presidenta del partido y secretaria general de la Presidencia celebró la presencia de la fuerza oficialista en los 24 distritos del país y destacó el funcionamiento sin inconvenientes del nuevo sistema electoral con Boleta Única de Papel (BUP).

“Estamos muy contentos. Como presidenta del partido, y junto al vicepresidente (en referencia a Menem), La Libertad Avanza estuvo presente en los 24 distritos”, expresó.

image
Llegada del presidente Javier Milei.

Llegada del presidente Javier Milei.

Además, valoró la implementación del nuevo sistema de votación: “Estamos contentos también por la boleta única, no tuvimos ninguna queja, y ustedes saben que este es un logro de este gobierno”.

En cuanto a los resultados, Karina Milei pidió prudencia y adelantó que aún no se contaban con datos oficiales: “Vamos a seguir esperando los números, aún no los tenemos”.

Por último, agradeció a los fiscales del espacio político por su labor durante la jornada: “Agradecemos también a todos los fiscales que están cuidando los votos, les agradezco mucho a todos”.

El presidente Javier Milei arribó al Hotel Libertador pasadas las 19 horas, donde el oficialismo montó su búnker, mientras que su hermana lo hizo previamente para encabezar la mesa de coordinación de campaña.

