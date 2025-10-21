Javier Milei ratificó cambios en el gabinete: "El 26 a la noche veré qué equipo necesito"

A pocos días de las elecciones legislativas nacionales, el presidente Javier Milei confirmó que realizará modificaciones en su gabinete una vez finalizado el proceso electoral del próximo domingo 26 de octubre.

En una entrevista con el periodista Guillermo Andino para la TV Pública , el mandatario explicó que los cambios buscan fortalecer el segundo tramo de su gestión y avanzar en las llamadas “reformas de segunda generación” .

"De cara al segundo tramo voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas. El día 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograrlos", expresó.

Milei evitó dar precisiones sobre los nombres que dejarían el Ejecutivo, aunque admitió que algunos movimientos serán “inevitables” debido a que varios ministros son candidatos legislativos , entre ellos Manuel Adorni , Patricia Bullrich y Luis Petri .

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había revelado que Bullrich sería candidata a senadora. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Nación y candidata a Senadora: “Tuvimos una primera oportunidad con Macri y tenemos una segunda con Milei, pero no vamos a tener una tercera”

“Voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos" dijo Javier Milei

El jefe de Estado definió como “clave” la elección del domingo, ya que el resultado determinará el nivel de apoyo político necesario para sostener su programa económico y legislativo.

“Un buen resultado sería uno que me asegure un tercio en la Cámara, que es una pared de defensa”, dijo en alusión a la cantidad de bancas que le permitirían mantener los vetos presidenciales frente a las leyes impulsadas por la oposición.

"De cara al segundo tramo voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El día 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos", dijo Milei en diálogo con el periodista Guillermo Andino en una entrevista para la TV Pública.

Milei proyectó que, junto a sus aliados, La Libertad Avanza podría alcanzar unos 100 votos en Diputados, cifra suficiente para lograr quórum propio.

"Con nuestros aliados podemos llegar a 100 votos y empezar una dinámica parlamentaria que nos permita viabilizar reformas", sostuvo.

El Presidente remarcó que su objetivo es consolidar una base legislativa sólida:

“Necesitamos la pared, mirar la configuración de potenciales aliados, y también a un grupo intermedio con el cual dialogar para sacar reformas.”

Críticas al peronismo y los “enojaditos de Macri”

Durante la entrevista, Milei volvió a cargar contra el kirchnerismo y utilizó una particular comparación cinematográfica para describirlo:

“Los kirchneristas son como los gremlins: parecen inofensivos, pero cuando les tirás agua, es decir, cuando llegan al poder, se convierten en monstruos.”

También se refirió a los votantes que en 2019 no respaldaron la reelección de Mauricio Macri:

"Los enojaditos de Macri permitieron que volviera el kirchnerismo, que decían que eran moderadores y volvían mejores."

El Presidente anticipó que el reacomodamiento del gabinete será parte de una evaluación integral de su gestión. El objetivo, aseguró, es alinear el equipo ministerial con las metas económicas y de gobernabilidad del segundo tramo del mandato.

“Después del 26, cuando se conozcan los resultados, analizaré qué tipo de equipo necesito. Esto no es un castigo a nadie, es un reacomodamiento necesario para seguir avanzando.”

En la recta final hacia los comicios, Milei combina su estrategia electoral con una señal de continuidad política: mantener el rumbo económico y ajustar la estructura del gobierno según el nuevo escenario parlamentario que surja el domingo.