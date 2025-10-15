miércoles 15 de octubre de 2025

15 de octubre de 2025 - 10:47
Política.

Javier Milei busca reunir a los gobernadores por pedido de Donald Trump

Javier Milei busca convocar al grupo de "los gobernadores" para acercar posiciones y sumarlos a la próxima mesa con EE.UU. para avanzar con reformas 2026.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Javier Milei busca reunir a los gobernadores tras su encuentro con Trump

Javier Milei busca reunir a los gobernadores tras su encuentro con Trump

Luego de su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente Javier Milei prepara una ronda de diálogo con gobernadores argentinos para reforzar el vínculo político con los Estados Unidos y mostrar respaldo interno de cara a las reformas estructurales previstas para 2026.

Fuentes oficiales confirmaron que el Ejecutivo planea convocar a los mandatarios provinciales antes y después de las elecciones legislativas del 26 de octubre, con el objetivo de replicar el esquema de reuniones que el asesor presidencial estadounidense, Barry Bennett, mantuvo la semana pasada con referentes del Congreso.

"Queremos sumar gobernadores a este tipo de contactos, aunque lo más probable es que acepten después de la elección", señalaron desde el entorno presidencial.

Según trascendió, la Casa Rosada busca mostrar acuerdos políticos ante el pedido de “mayor gobernabilidad” formulado por la administración de Trump. En el oficialismo insisten en que “lo único que le importa a la Casa Blanca es si La Libertad Avanza consigue los votos para aprobar las reformas laboral y tributaria en 2026”.

Provincias Unidas, el eje del nuevo diálogo

Entre los mandatarios apuntados por el Gobierno nacional figuran los integrantes de Provincias Unidas, el espacio que reúne a Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Ignacio Torres (Chubut).

Este bloque ya había mantenido un encuentro reciente en San Salvador de Jujuy, donde acordaron una agenda común sobre infraestructura, energía y financiamiento educativo, con el fin de fortalecer su peso institucional frente al Ejecutivo nacional.

En ese contexto, la convocatoria de Milei se interpreta como un intento de tender puentes políticos y económicos con los gobernadores que podrían facilitar el tratamiento de las leyes de reforma en el Congreso.

“Vamos a convocar a todos los que estén dispuestos a trabajar en conjunto para hacer las reformas”, expresaron voceros del oficialismo, en alusión al plan coordinado por Guillermo Francos, Santiago Caputo y Lisandro Catalán.

Provincias unidas en Jujuy
Encuentro de Provincias Unidas en Jujuy.

Encuentro de Provincias Unidas en Jujuy.

El mensaje de Washington

Las gestiones de la Casa Rosada están directamente vinculadas con el mensaje que Trump dejó en su conferencia junto a Milei:

"Si no gana las elecciones, no vamos a ser generosos con la Argentina. La victoria es muy importante. Debería ganar, pero si pierde no vamos a perder el tiempo", advirtió el presidente estadounidense.

El Ejecutivo argentino interpreta esas declaraciones como una señal de presión para demostrar unidad política y capacidad de gestión antes de los comicios legislativos. Por eso, el plan incluye un nuevo pacto institucional posterior a las elecciones, con características similares al Pacto de Mayo de 2024, que había buscado garantizar previsibilidad económica ante el mercado y los socios internacionales.

Un mensaje desde Jujuy

El pasado 9 de octubre, se llevó adelante en Jujuy una nueva cumbre de gobernadores de Provincias Unidas, donde uno de los puntos centrales fue la necesidad planificación, Presupuesto 2026, equilibrio fiscal, obras públicas para el interior del país y la necesidad de una mirada Federal, entre otros puntos.

