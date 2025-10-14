Javier Milei: "Si Argentina se alejara de las ideas de la libertad para volver al populismo, EEUU dejará de apoyarnos"

Javier Milei , a través de las redes sociales, aludió a la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca , le agradeció el respaldo y se refirió a las elecciones del domingo 26 de octubre en nuestro país. “Muchas gracias Presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca” , posteó.

“Desde antes de ser Presidente vengo sosteniendo que la República Argentina debe ser una aliada estratégica de los Estados Unidos de América y ahora que el pueblo argentino confió en mí para guiar los destinos de nuestra patria, cumplir con esa promesa es un paso más en la dirección que emprendimos el 10 de diciembre del 2023: Hacer Argentina Grande Otra Vez (MAGA)”, marcó.

“El apoyo que Usted y su gran país nos ha dado es de vital importancia para la continuidad del largo camino de reformas que hemos emprendido. Los Argentinos saben que la principal potencia del mundo continuará apoyándonos salvo que volvamos a abrazar al populismo” , agregó.

“La situación es clarísima: si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro País. En su defecto nos van a seguir acompañando”, destacó en el mensaje.

“Pero yo confío en que ésta vez el esfuerzo va a valer la pena, que los argentinos no van a volver al pasado y que vamos a volver a ser una potencia mundial donde la inflación, la inseguridad y la pobreza sean solamente un mal recuerdo del pasado”, completó.

Javier Milei con Trump en Estados Unidos

Donald Trump recibió a Javier Milei este martes en la Casa Blanca, en un encuentro que ratificó el apoyo de Estados Unidos a nuestro país y la alianza estratégica entre Argentina y el Gobierno del líder norteamericano.

"Quiero agradecer profundamente al secretario del Tesoro para ayudar a superar este problema de liquidez que tenía Argentina por ataques políticos que hemos sufrido por nuestros opositores. Gracias al Secretario por la enorme tarea que llevó a cabo y nos permite tener una ruta para transitar tranquilos y hacer lo que los argentinos de bien necesitan", expresó. También celebró que el presidente Trump consiguiera terminar el conflicto en Medio Oriente: "Gracias por conseguir un mundo más libre".

Trump le dio un fuerte respaldo a Milei en Washington. "Es un honor tenerte aquí. Tu carrera fue extraordinaria. Acá estamos dandote un apoyo para las elecciones", manifestó el presidente de Estados Unidos durante la charla.

"Es importante tener aliados como Argentina. Podríamos hacer un acuerdo de libre comercio con Argentina, queremos ayudar a Argentina. Eso nos ayudará también a nosotros porque tienen excelentes productos y nosotros tenemos un buen comercio".

“Estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones. Si a la Argentina le va bien, otros países lo seguirán”, dijo Trump en los días posteriores tras el auxilio financiero de Estados Unidos a nuestro país a días de las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo.

"Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con la Argentina. Milei debe ganar", dijo el presidente de Estados Unidos, que destacó al argentino como "un gran economista" y elogió su gestión. "Está al borde de una gran recuperación, de un tremendo éxito económico. Sé que Bessent está ayudando", dijo el republicano.