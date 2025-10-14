Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca: "Es importante tener aliados como Argentina"

Donald Trump recibió a Javier Milei este martes en la Casa Blanca , en un encuentro que ratificó el apoyo de Estados Unidos a nuestro país y la alianza estratégica entre Argentina y el Gobierno del líder norteamericano.

El líder libertario estuvo acompañado por Karina Milei, los ministros Luis Caputo y Patricia Bullrich, el canciller Gerardo Werthein, el embajador Alec Oxenford y el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli. Milei le agradeció a Trump por recibir el equipo argentino en la Casa Blanca y destacó el trabajo de Scott Bessent.

"Quiero agradecer profundamente al secretario del Tesoro para ayudar a superar este problema de liquidez que tenía Argentina por ataques políticos que hemos sufrido por nuestros opositores. Gracias al Secretario por la enorme tarea que llevó a cabo y nos permite tener una ruta para transitar tranquilos y hacer lo que los argentinos de bien necesitan", expresó. También celebró que el presidente Trump consiguiera terminar el conflicto en Medio Oriente: "Gracias por conseguir un mundo más libre".

De Donald Trump a Javier Milei: "Tu carrera fue extraordinaria"

Trump le dio un fuerte respaldo a Milei en Washington. "Es un honor tenerte aquí. Tu carrera fue extraordinaria. Acá estamos dandote un apoyo para las elecciones", manifestó el presidente de Estados Unidos durante la charla.

"Es importante tener aliados como Argentina. Podríamos hacer un acuerdo de libre comercio con Argentina, queremos ayudar a Argentina. Eso nos ayudará también a nosotros porque tienen excelentes productos y nosotros tenemos un buen comercio".

“Estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones. Si a la Argentina le va bien, otros países lo seguirán”, dijo Trump en los días posteriores tras el auxilio financiero de Estados Unidos a nuestro país a días de las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo.

"Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con la Argentina. Milei debe ganar", dijo el presidente de Estados Unidos, que destacó al argentino como "un gran economista" y elogió su gestión. "Está al borde de una gran recuperación, de un tremendo éxito económico. Sé que Bessent está ayudando", dijo el republicano.

La palabra de Bessent

El secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que La Libertad Avanza tendrá buenos resultados en las legislativas del 26 de octubre. "Estamos seguros que el partido del presidente tendrá una gran victoria en las elecciones. Esta ayuda significa tiene que ver con políticas sólidas, teniendo en cuenta el fracaso de las políticas peronistas", afirmó.