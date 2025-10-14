martes 14 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de octubre de 2025 - 15:27
Reunión.

Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca: "Es importante tener aliados como Argentina"

Javier Milei y Donald Trump se reunieron en Estados Unidos para definir los detalles de la asistencia económica a nuestro país.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca

Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca

Donald Trump recibió a Javier Milei este martes en la Casa Blanca, en un encuentro que ratificó el apoyo de Estados Unidos a nuestro país y la alianza estratégica entre Argentina y el Gobierno del líder norteamericano.

Lee además
caso $libra: ordenan analizar los telefonos de javier milei, karina milei y otros funcionarios
Justicia.

Caso $LIBRA: ordenan analizar los teléfonos de Javier Milei, Karina Milei y otros funcionarios
Javier Milei felicitó a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz
Reconocimiento.

Javier Milei felicitó a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz

El líder libertario estuvo acompañado por Karina Milei, los ministros Luis Caputo y Patricia Bullrich, el canciller Gerardo Werthein, el embajador Alec Oxenford y el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli. Milei le agradeció a Trump por recibir el equipo argentino en la Casa Blanca y destacó el trabajo de Scott Bessent.

Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca
Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca

Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca

"Quiero agradecer profundamente al secretario del Tesoro para ayudar a superar este problema de liquidez que tenía Argentina por ataques políticos que hemos sufrido por nuestros opositores. Gracias al Secretario por la enorme tarea que llevó a cabo y nos permite tener una ruta para transitar tranquilos y hacer lo que los argentinos de bien necesitan", expresó. También celebró que el presidente Trump consiguiera terminar el conflicto en Medio Oriente: "Gracias por conseguir un mundo más libre".

De Donald Trump a Javier Milei: "Tu carrera fue extraordinaria"

Trump le dio un fuerte respaldo a Milei en Washington. "Es un honor tenerte aquí. Tu carrera fue extraordinaria. Acá estamos dandote un apoyo para las elecciones", manifestó el presidente de Estados Unidos durante la charla.

Embed - DIRECTO | Donald Trump y Milei se reúnen en la Casa Blanca (14/10/2025)

"Es importante tener aliados como Argentina. Podríamos hacer un acuerdo de libre comercio con Argentina, queremos ayudar a Argentina. Eso nos ayudará también a nosotros porque tienen excelentes productos y nosotros tenemos un buen comercio".

Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca
Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca

Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca

“Estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones. Si a la Argentina le va bien, otros países lo seguirán”, dijo Trump en los días posteriores tras el auxilio financiero de Estados Unidos a nuestro país a días de las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo.

"Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con la Argentina. Milei debe ganar", dijo el presidente de Estados Unidos, que destacó al argentino como "un gran economista" y elogió su gestión. "Está al borde de una gran recuperación, de un tremendo éxito económico. Sé que Bessent está ayudando", dijo el republicano.

La palabra de Bessent

El secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que La Libertad Avanza tendrá buenos resultados en las legislativas del 26 de octubre. "Estamos seguros que el partido del presidente tendrá una gran victoria en las elecciones. Esta ayuda significa tiene que ver con políticas sólidas, teniendo en cuenta el fracaso de las políticas peronistas", afirmó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Caso $LIBRA: ordenan analizar los teléfonos de Javier Milei, Karina Milei y otros funcionarios

Javier Milei felicitó a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz

Javier Milei indicó que buscará implementar "una reforma laboral y tributaria"

Javier Milei ratificó el rumbo: "Nos van a salir dólares por las orejas"

Javier Milei: "Si Argentina se alejara de las ideas de la libertad para volver al populismo, EEUU dejará de apoyarnos"

Lo que se lee ahora
CristinaFernández de Kirchner 
Reacción.

Cristina Fernández de Kirchner tras el mensaje de Donald Trump por las elecciones

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Pan Nube: La receta clásica puede personalizarse con hierbas, especias, ajo o incluso miel, convirtiéndose en un básico para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa)
Imperdible.

La receta del pan nube sin harinas ni horno que es furor

Llegan las lluvias a Jujuy: para cuándo cómo van a seguir las temperaturas
Atención.

Clima en Jujuy: vuelve la lluvia y baja la temperatura

Tareas de mantenimiento.
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy enfrentará a Deportivo Madryn por los cuartos de final ¿Cuándo y dónde?

Nicolás Behringer es el ganador de La Voz Argentina 2025. video
Televisión.

Quién ganó La Voz Argentina 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel