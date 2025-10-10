viernes 10 de octubre de 2025

10 de octubre de 2025 - 10:49
Reconocimiento.

Javier Milei felicitó a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz

Javier Milei felicitó a María Corina Machado tras conocerse que recibió el Premio Nobel de la Paz. "Más que merecido por tu enorme lucha", le dijo.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Javier Milei felicitó a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz

Javier Milei felicitó a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz

El presidente Javier Milei felicitó este viernes a María Corina Machado, líder opositora al régimen de Nicolás Maduro, tras ser distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025.

Mis felicitaciones por este reconocimiento, más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia”, expresó Milei en sus redes sociales.

Además, agregó: “Gracias por la inspiración con la que iluminás al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela”.

El Comité Noruego del Nobel reconoció a Machado por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Repercusiones en Argentina

La distinción a la dirigente venezolana generó múltiples reacciones en la política argentina.

La ministra de Seguridad y candidata a senadora por CABA, Patricia Bullrich, destacó el coraje de Machado y cuestionó las declaraciones del candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana.

“‘Democracia con fallas’, dijo Taiana. La falla la tiene él. En Venezuela hay una dictadura con todas las letras, y hay una mujer fuerte, valiente y decidida que enfrenta al régimen de Maduro y pelea por la libertad de todos los venezolanos”, señaló Bullrich.

Por su parte, el expresidente Mauricio Macri expresó: “Pocas veces se ha elegido tan bien a alguien para representar la paz como con este premio. Hoy más que nunca, mi corazón está con Corina y con el querido pueblo venezolano”.

También se sumó el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien sostuvo que el reconocimiento “honra no solo su lucha, sino también la valentía de un pueblo que, día tras día, resiste la dictadura y la persecución para recuperar su democracia”.

Es un premio a la coherencia, a no bajar los brazos, al coraje y a la esperanza de millones de venezolanos que siguen peleando por volver a vivir en libertad”, amplió.

A su vez, el diputado nacional Alejandro Finocchiaro afirmó: “Cómo está cambiando el mundo que la Academia Sueca acaba de reconocer a una Luchadora de la Libertad. Felicitaciones, tu lucha es la nuestra. ¡Viva Venezuela libre!”.

“Nunca ha flaqueado en su resistencia”

En su comunicado oficial, el Comité Noruego del Nobel subrayó que “María Corina Machado cumple con los tres criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel para la selección de un Premio Nobel de la Paz”.

Remarcó que “ha cohesionado a la oposición de su país, nunca ha flaqueado en su resistencia a la militarización de la sociedad venezolana y ha apoyado firmemente una transición pacífica a la democracia”.

Asimismo, el comité resaltó que “ha demostrado que las herramientas de la democracia también son herramientas de la paz” y que “encarna la esperanza de un futuro diferente, uno donde se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuche su voz”.

El ejemplo de coraje civil en América Latina

El documento oficial describe a Machado como “uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos” y como una figura clave que “logró unificar a una oposición política que antes estaba profundamente dividida”.

El comité recordó que esa unidad se cimentó en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo, en un país atravesado por años de represión y crisis humanitaria.

Venezuela evolucionó de un país relativamente democrático y próspero a un Estado brutal y autoritario, con represión sistemática, fraude electoral y persecución legal”, detalla el comunicado.

La lucha por la democracia

Antes de las elecciones de 2024, María Corina Machado fue bloqueada como candidata presidencial por el régimen de Maduro. Pese a ello, respaldó al representante de otro partido, Edmundo González Urrutia, y acompañó el proceso electoral con miles de voluntarios que actuaron como observadores para garantizar la transparencia de los comicios, arriesgando acoso, arrestos y torturas.

