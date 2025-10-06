Javier Milei presentó su libro, cantó y dijo: "Los K ganaron la batalla, pero no la guerra"

Con "Panic Show" de fondo y saltando entre la militancia, Javier Milei entró al estadio para presentar su libro llamado “La Construcción del Milagro” . El Presidente cantó, y dejó varios mensajes a días de las elecciones del 26 de octubre

Milei reversionó el estribillo de "Dame fuego" y cantó en su lugar "Kuka tirapiedras" . Además, mostró un video en el que parodió a Cristina Kirchner y dijo: "El kirchnerismo tiene miedo, por eso hace tantas operetas. El que sabe que va a ganar no hace trampa".

Mientras se coreaba contra el kirchnerismo , Milei dijo: " Escuchaste, kirchnerista: pudiste ganar un round, pero todavía no ganaste la batalla y mucho menos la guerra" . No habló del escándalo de Espert y le agradeció a Karina, Santiago Caputo, los ministros y funcionarios presentes y a la militancia.

El agradecimiento de Javier Milei

“Quiero darle las gracias a cada uno de los que pudieron hacer el esfuerzo para que yo esté aquí. Dar las gracias a cada uno de los funcionarios, diputados y senadores que están aquí. Quiero darle las gracias a cada uno de los representantes de los partidos de LLA y las distintas alianzas que hoy se están haciendo presentes acá”, dijo Milei.

“También quiero darles las gracias a los jóvenes de La Libertad Avanza de todo el país, a la agrupación de la púrpura y a Las Fuerzas del Cielo, porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soledad sino de las fuerzas que vienen del cielo”, dijo destacando también a la agrupación oficialista.

Javier Milei presentó su libro Javier Milei presentó su libro

Cantó el Presidente

Luego de entonar la primera estrofa de "Panic Show", Javier Milei cantó "Demoliendo hoteles", el icónico tema de Charly García, junto con "La banda presidencial". Milei recordó a las víctimas del 7/10 en el segundo aniversario del ataque de Hamas.

El líder libertario apuntó contra el socialismo. "Los terroristas y la izquierda están juntos. Quieren destruir Israel y nos van a llevar puestos. Israel es el bastión de Occidente" y agregó: "Después de los dos atentados en la AMIA y en la Embajada, está volviendo el antisemitismo. No vamos a avalar esta xenofobia que está intentando imponer la izquierda", expresó.