Javier Milei presentó el nuevo Código Penal con "tolerancia cero" y castigos más severos

Conferencia.

El presidente Javier Milei encabezó este jueves la presentación de un proyecto de reforma del Código Penal que será remitido al Congreso. En su discurso, planteó la necesidad de “tolerancia cero” y sanciones más duras frente al delito, línea que el Gobierno vincula a una agenda de seguridad enfocada en acelerar los procesos y fortalecer a las fuerzas. El anuncio se realizó a las puertas del penal de Ezeiza, con Patricia Bullrich a su lado.

Según el texto adelantado, la iniciativa eleva pisos y techos de prisión en figuras como homicidios, lesiones, robo, hurto, usurpación, estafas y delitos contra la administración pública; además agrava casos con armas, anonimato o ataques a funcionarios y contempla tipificaciones para modalidades específicas (como robos en la vía pública y por “motochorros”). También endurece el tratamiento de pornografía infantil, trata de personas y amenazas, y restringe beneficios a condenados.

El capítulo juvenil propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, con el argumento de que los adolescentes comprenden la criminalidad de sus actos y que el esquema vigente favorece su captación por redes delictivas. En paralelo, el proyecto establece la implementación obligatoria del sistema acusatorio —fiscal investiga y acusa, juez arbitra— para acortar plazos y ganar transparencia en los procesos penales.

Desde la Casa Rosada remarcan que el objetivo es acelerar tiempos a sentencia y “recuperar la seguridad” con un marco legal más estricto. Con el envío del proyecto, será el Parlamento el que defina el futuro de la reforma y sus alcances en el código de fondo.

Embed - TOLERANCIA CERO CON EL CRIMEN | Presentación de reformas del Presidente Milei y la Ministra Bullrich

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.