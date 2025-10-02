jueves 02 de octubre de 2025

2 de octubre de 2025 - 18:49
País.

Javier Milei presentó el nuevo Código Penal con "tolerancia cero" y castigos más severos

En un acto en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, y acompañado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el Presidente anunció el envío al Congreso de una reforma integral del Código Penal.

Federico Franco
Federico Franco
Javier Milei se refirió este marte al episodio de tensión que atravesó en Ushuaia.
Política.

Javier Milei afirmó que puede salir a la calle "sin problemas"
Javier Milei y Donald Trump, Nueva York (Archivo)
Encuentro.

Javier Milei será recibido por Donald Trump en la Casa Blanca el 14 de octubre

Según el texto adelantado, la iniciativa eleva pisos y techos de prisión en figuras como homicidios, lesiones, robo, hurto, usurpación, estafas y delitos contra la administración pública; además agrava casos con armas, anonimato o ataques a funcionarios y contempla tipificaciones para modalidades específicas (como robos en la vía pública y por “motochorros”). También endurece el tratamiento de pornografía infantil, trata de personas y amenazas, y restringe beneficios a condenados.

El capítulo juvenil propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, con el argumento de que los adolescentes comprenden la criminalidad de sus actos y que el esquema vigente favorece su captación por redes delictivas. En paralelo, el proyecto establece la implementación obligatoria del sistema acusatorio —fiscal investiga y acusa, juez arbitra— para acortar plazos y ganar transparencia en los procesos penales.

Desde la Casa Rosada remarcan que el objetivo es acelerar tiempos a sentencia y “recuperar la seguridad” con un marco legal más estricto. Con el envío del proyecto, será el Parlamento el que defina el futuro de la reforma y sus alcances en el código de fondo.

Embed - TOLERANCIA CERO CON EL CRIMEN | Presentación de reformas del Presidente Milei y la Ministra Bullrich

