Sesión en el Senado

El Senado sesionó esta tarde para tratar los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de declaración de Emergencia en pediatría, con foco en el Hospital Garrahan, y el oficialismo no pudo evitar un nuevo revés.

Treinta y un senadores integraron la lista de oradores que participaron en el debate sobre las insistencias a los vetos presentados por el presidente Javier Milei, en el marco de cruces entre legisladores del oficialismo y la oposición.

Tras las posturas de los senadores, se procedió a la votación y fueron rechazados los vetos con una contundente mayoría que restableció las leyes y ordenó que entren en vigencia, por lo que el Gobierno deberá garantizar los fondos para las casas de altos estudios y los hospitales pediátricos.

La ley de emergencia del sistema de salud pediátrico fue ratificada por el Senado por 59 votos a favor, 7 en contra y tres abstenciones del bloque Pro. La ley de financiamiento universitario, en tanto, fue insistida por 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones.

El Senado rechazó el veto de Javier Milei al financiamiento del Garraham y de las universidades El Senado rechazó el veto de Javier Milei al financiamiento del Garraham y de las universidades Con esta votación desfavorable, Casa Rosada deberá promulgar ambas leyes y aceptar las insistencias del Poder Legislativo, que se contabilizarán en Balcarce 50 como otra derrota. Embed - SESIÓN 02-10-25 Los otros temas del Senado El temario definido en Labor Parlamentaria, incluyó la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, y también dos tratados internacionales. También se busca darle media sanción al Programa Alerta Sofía, creado en el año 2019 por el Ministerio de Seguridad bajo la gestión de la actual titular de la cartera, Patricia Bullrich, con el objetivo de difundir de manera urgente desapariciones de menores.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.