Escobar en alerta por la aparición de un puma cerca de un barrio cerrado

Una cámara de seguridad grabó a un puma en las inmediaciones de un barrio privado de Escobar

La aparición de un puma generó preocupación en la localidad bonaerense de Escobar , luego de que una cámara de seguridad registrara al animal en las cercanías de un barrio privado . Las autoridades desplegaron un operativo de prevención y control en la zona, con tareas de monitoreo para impedir que el felino se acerque a otros sectores.

El episodio se produjo en uno de los cercos perimetrales del Náutico Country Club , ubicado en el barrio El Cazador , en la zona norte de Escobar . Es un área con menor densidad de viviendas y situada a pocos kilómetros de uno de los brazos del río Paraná .

En base a lo informado por El Día de Escobar , el registro del animal ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada de este domingo, en las cercanías de la calle Manny y la zona posterior de la avenida Kennedy . Tras confirmarse su presencia, se notificó de inmediato a las autoridades correspondientes .

Las imágenes captadas durante la noche exhiben al puma moviéndose lentamente junto al perímetro del barrio cerrado y a un sendero con iluminación . El felino se desplaza con precaución , realiza pausas en algunos tramos y luego continúa su recorrido , sin mostrar signos de alteración . El material audiovisual deja en evidencia que atravesó el área sin ser advertido en el momento por los residentes .

Un puma suelto alerta a vecinos de un barrio privado de Escobar.

A partir de la difusión del hecho, intervinieron Defensa Civil, junto con las áreas de Zoonosis y Flora y Fauna, para organizar y coordinar las tareas de seguimiento en la región, según indicó el medio Qué Pasa Web. Por el momento, los equipos no lograron encontrar indicios del animal, por lo que el operativo de control se mantiene en curso.

De acuerdo con lo señalado por fuentes relacionadas con el procedimiento, según publicó El Día de Escobar, estos ejemplares suelen tener comportamiento nocturno y durante el día se ocultan en zonas de vegetación espesa. Esta conducta complica su rastreo y mantiene elevado el nivel de precaución entre los equipos encargados de la búsqueda.

Hipótesis

Las primeras hipótesis indican que el puma habría llegado desde áreas rurales o desde parches de monte ubicados en las cercanías del distrito, posiblemente en búsqueda de comida o un lugar donde resguardarse, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial sobre su procedencia exacta.

El animal fue detectado en horas de la noche cerca de uno de los cercos que delimitan el predio del Náutico Country Club.

A su vez, la cercanía del barrio El Cazador con uno de los brazos del río Paraná se vincula con los llamados corredores de fauna silvestre, que funcionan como conexiones naturales entre sectores de vegetación y zonas periurbanas del norte del conurbano bonaerense.

Las autoridades subrayaron que estos ejemplares suelen esquivar el contacto con las personas y que únicamente pueden reaccionar de forma agresiva si se sienten acorralados o perciben una amenaza directa. Frente a la eventual aparición nuevamente del animal, recomendaron no intentar aproximarse, evitar cualquier persecución y dar aviso de inmediato a Defensa Civil al 103 o al sistema “Ojos y Oídos en Alerta” al 11-2703-9985.

Predio del Náutico Country Club escobar.

Recomendaciones oficiales y pautas de convivencia

Por su parte, el subsecretario de Zoonosis de Escobar, Cristian Pisaco, explicó que estos animales forman parte de la fauna autóctona del territorio argentino en su totalidad. Además, remarcó que en la zona norte existen áreas de espacios verdes que funcionan como hábitat y corredores naturales por donde estos ejemplares suelen desplazarse.

Y detalló: “No se detecta si es un ejemplar adulto o es más pequeño. Ese corredor donde se lo detectó, conecta con el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos; están las condiciones naturales para que pasen por la zona. Seguramente se estaba desplazando. Tuvimos el avistaje esa noche y no vimos nada más”.

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En relación con las medidas preventivas ante la posibilidad de cruzarse con un ejemplar de estas características, Piscao señaló lo siguiente: “Primero que nada, no hay que asustarse. El animal es solitario y de hábitos nocturnos. Si se encuentran con un puma, no darle la espalda, levantarle las manos y hacer ruido para asustarlo. Puede generar un ataque si se encuentra acorralado o está en presencia de sus crías. Esto en zonas urbanas es muy difícil que suceda. Muchas veces los perros quieren agredirlo. Lo ideal es recluirlos o darle al puma vía de escape, porque si no puede reaccionar”.