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13 de marzo de 2026 - 17:22
País.

Susto en Campo Quijano: un puma fue captado por cámaras en el patio de una finca

El puma fue captado por cámaras de seguridad en una finca de Corralito, en Campo Quijano. El dueño de la vivienda alertó a los vecinos.

Por  Judith Girón
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El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana, cuando Sebastián Guerrero se preparaba para comenzar el día y revisar sus cámaras de seguridad. En las imágenes observó a un imponente felino caminando con tranquilidad por el patio de la propiedad.

Andaba como Pancho por su casa”, relató el vecino al recordar el momento en que descubrió al animal. Según contó, estaba por desayunar mate cocido con bollo, cuando vio al puma en las cámaras.

Ante la situación, Guerrero decidió alertar rápidamente a los vecinos del paraje para que estuvieran atentos y resguardaran a sus animales, ya que en la zona es habitual la cría de cabras, gallinas, ovejas y terneros.

“Hay que hacer ruido. Cuando uno hace mucha bulla, el puma se asusta y se va. Pero hay que estar alertas, porque el otro día ya se comió un potrillo al frente”, explicó.

La advertencia se difundió rápidamente entre los pobladores de la zona serrana, donde la presencia de fauna silvestre es frecuente debido a la cercanía con los cerros y el monte.

Tras el movimiento generado entre los vecinos, el felino finalmente se alejó del lugar sin provocar daños. Sin embargo, el episodio dejó en alerta a los habitantes del sector, quienes extremaron los cuidados para proteger a sus animales.

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El puma fue captado por cámaras de seguridad en una finca de Corralito, en Campo Quijano

Campo Quijano

Es una ciudad de la provincia de Salta ubicada en el departamento Rosario de Lerma, a unos 36 kilómetros al sudoeste de la capital provincial. El municipio, considerado uno de los más grandes de la zona, incluye localidades como La Silleta, Corralito, Río Blanco, Estación Chorrillos, Ingeniero Maury, Gobernador Solá, El Alfarcito, Las Cuevas y Santa Rosa de Tastil.

Situada en el Valle de Lerma, la ciudad es conocida como el “Portal de los Andes” por ser uno de los accesos más importantes hacia la región de la Puna.

En estas regiones, los especialistas recuerdan que los pumas suelen descender de los cerros en busca de alimento, especialmente durante la madrugada o en las primeras horas de la mañana, por lo que recomiendan mantener precaución y evitar acercarse a estos animales.

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Campo Quijano

Campo Quijano

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