El pueblo donde la tierra guarda huellas de dinosaurios y es ideal para conocer en familia.

La Rioja conserva un hallazgo que despierta el interés tanto de visitantes curiosos como de investigadores científicos . A pocos minutos de su capital, se extiende un valle rodeado por sierras de tonos rojizos donde se descubrieron huevos fosilizados de dinosaurios junto con formaciones geológicas de origen prehistórico . Un destino ideal para tus escapadas .

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El pueblo de La Rioja que sorprende por su tranquilidad y gastronomía rodeada de naturaleza

El lugar no llama la atención únicamente por sus hallazgos vinculados a la paleontología , sino también por el atractivo de su entorno natural .

Las pendientes moldeadas por la acción del viento y la erosión hídrica revelaron paredes rocosas, fisuras y formaciones pétreas que invitan a recorrerlas con calma , transmitiendo la idea de un paisaje donde el tiempo se cuenta en escalas geológicas de millones de años .

A la vez, la localidad mantiene viva la esencia de la identidad riojana , con ferias populares , peñas y celebraciones que combinan música, gastronomía típica y la hospitalidad de su gente.

Sanagasta se presenta como un destino donde el conocimiento científico y la vida diaria se integran de manera natural, sin grandes contrastes, lo que lo convierte en una opción ideal para escapadas breves.

Dónde queda Sanagasta.

Dónde queda Sanagasta

Sanagasta se encuentra a unos 30 kilómetros de la ciudad de La Rioja, sobre la Ruta Nacional 75. El trayecto en automóvil dura aproximadamente 40 minutos y resulta atractivo en sí mismo: el recorrido atraviesa curvas entre formaciones montañosas rojizas, vegetación típica de monte y un paisaje que se va transformando a medida que avanza el camino.

Además, existen servicios de transporte público y excursiones organizadas que salen desde la capital provincial, lo que facilita el acceso incluso para quienes no cuentan con vehículo propio.

Cómo llegar a Sanagasta.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Sanagasta?

El principal punto de interés es el Parque Geológico y Paleontológico, un área donde se conservan formaciones de roca con más de 250 millones de años de antigüedad, además de los reconocidos nidos de dinosaurios.

En este espacio se realizan recorridos guiados que permiten comprender cómo la acción de la erosión fue dejando expuestas distintas capas terrestres que relatan la evolución del planeta. La propuesta cultural también tiene un rol destacado.

A lo largo del año se desarrollan ferias de artesanos y celebraciones populares, como la Fiesta Provincial del Nogal, donde conviven la música, la danza y la producción regional en un clima festivo. Las peñas, por su parte, representan otra experiencia muy valorada: encuentros con guitarras, folklore y gastronomía típica en ambientes reducidos que reflejan la esencia de La Rioja.

El pueblito que tiene restos paleontológicos.

La experiencia se complementa con la cocina típica de la zona: empanadas riojanas, locro, tamales y vinos producidos en la región. Para los amantes de lo dulce, aparecen preparaciones artesanales como el arrope de chañar, el dulce de cayote o el de membrillo. Si la visita coincide con alguna celebración tradicional, el recorrido adquiere un carácter aún más representativo de la cultura local.

Para quienes prefieren actividades diferentes, la zona ofrece opciones de turismo de aventura, como paseos a caballo, circuitos en bicicleta de montaña y recorridos en vehículos 4x4 que conectan con localidades cercanas. Además, se puede recorrer un pequeño circuito de carácter religioso que incluye capillas antiguas y grutas, espacios que forman parte del patrimonio y la tradición de la región.

Un rincón argentino sorprende con huellas de dinosaurios y paisajes de otro planeta. Dónde queda.

Cómo llegar a Sanagasta

Desde la ciudad de La Rioja, la forma más rápida de llegar es tomando la Ruta Nacional 75 hacia el noroeste. El camino se encuentra completamente pavimentado y en buenas condiciones. En vehículo particular, el viaje dura menos de una hora, aunque también hay servicios de colectivos interurbanos y excursiones privadas que suelen incorporar visitas a otros atractivos turísticos de la provincia.

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Para los visitantes que arriban desde puntos más lejanos, el aeropuerto de La Rioja ofrece conexiones con Buenos Aires y Córdoba. Una vez en destino, las alternativas más prácticas son alquilar un auto o contratar un remis para trasladarse hasta Sanagasta.