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24 de abril de 2026 - 09:55
Historias.

De Salta a Islandia: el cocinero que vive en un pueblo de 40 personas y sigue conectado con Jujuy

Walter Capa es salteño, se casó con una jujeña y hoy vive en Islandia, donde trabaja como cocinero desde 2014. Desde uno de los lugares más remotos del mundo, sigue el día a día del norte argentino.

Redacción de TodoJujuy
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Su vínculo con Jujuy no es menor: estuvo casado con una jujeña y recorrió gran parte de la provincia, algo que lo marcó profundamente. “Le tengo un cariño muy especial a Jujuy, siempre me gustó muchísimo viajar por ahí”, contó en diálogo con TodoJujuy.

Su historia laboral lo llevó primero a Europa. Aprendió el oficio de la cocina en Salta, luego sumó experiencia en Alemania y desde allí recibió una propuesta que cambiaría todo: mudarse a Islandia. “Nunca lo hubiese tenido en mente, pero me fui y desde entonces estoy acá”, relató.

Actualmente vive en un pequeño pueblo del norte islandés donde apenas residen unas 40 personas. “Islandia es así: hay lugares con 15 personas, cinco casas o menos. Es realmente en medio de la nada”, describió.

Cómo es vivir en Islandia

Más allá del aislamiento, Walter asegura que se siente cómodo. Destaca especialmente la confianza y la calidad humana de los islandeses. Sin embargo, hay un aspecto que le cuesta: el clima. “El verano es lo más difícil para mí. Son tres meses con 24 horas de sol. Es imposible dormir”, explicó. Para adaptarse, tuvo que improvisar soluciones caseras: “Pongo bolsas negras en las ventanas para poder descansar”.

En contraposición, el invierno presenta el escenario opuesto: días con muy pocas horas de luz. “Oscurece a las 4 de la tarde y recién tenés algo de claridad cerca de las 11 de la mañana del otro día”, detalló.

A pesar de las condiciones extremas, asegura que el cuerpo se adapta. “Hoy tenemos 10 u 11 grados y se siente como calor”, comentó entre risas.

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Un lazo que sigue intacto

A miles de kilómetros de distancia, Walter sigue conectado con el norte argentino. Descubrió la señal de Canal 4 de Jujuy a través de una plataforma digital y desde entonces la sigue con frecuencia. “Siempre lo veo porque tengo un cariño muy especial por esa zona”, contó.

Además, comenzó a compartir su vida y su trabajo en redes sociales, donde muestra tanto sus platos como postales de Islandia. Su historia es una de esas que cruzan fronteras, pero que mantienen intactas las raíces. “Se extraña muchísimo”, reconoció, en referencia a Argentina.

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