Los jubilados ya pueden ver su recibo de haberes desde la app de Anses: cómo acceder

Los jubilados y pensionados ahora pueden acceder a su recibo de haberes desde la app de Anses.

Hasta hace poco tiempo, acceder al desglose de los haberes jubilatorios solía requerir, en muchos casos, concurrir personalmente a una oficina de la ANSES o bien ingresar a la plataforma web del organismo. Hoy, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sumó la opción de consultar el recibo de haberes desde la app.

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De esa forma, el organismo suma un canal adicional para que jubilados y pensionados puedan verificar los conceptos incluidos en su cobro mensual sin necesidad de desplazarse .

La aplicación Mi ANSES se encuentra disponible para teléfonos iPhone y equipos Android , y puede instalarse desde las tiendas oficiales de cada plataforma. Para consultar el recibo de haberes es necesario contar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social , que son las mismas credenciales utilizadas para acceder al sitio web del organismo.

Quienes prefieran la vía web pueden acceder al mismo trámite desde el sitio oficial de Anses, en la sección Mi Anses.

Luego de instalar la app y acceder con el CUIL junto a la Clave de la Seguridad Social , el procedimiento para visualizar el recibo es el siguiente: dentro de la plataforma se debe ingresar a la sección “ Jubilación ” y, posteriormente, seleccionar la opción “ Consultar tu recibo de haberes ”. En ese apartado se muestra el último comprobante disponible , y más abajo se encuentran los recibos anteriores .

En caso de que el usuario necesite conservarlo o imprimirlo, la aplicación permite enviarlo directamente al correo electrónico asociado al titular en ANSES. Desde ese mail, el documento puede descargarse e imprimirse sin requerir asistencia del personal del organismo.

En junio, quienes cobran la jubilación mínima recibirán un total bruto de $674.977 entre el haber mensual, el bono extraordinario y el medio aguinaldo.

Para quienes opten por realizar el trámite desde una computadora, el acceso se puede efectuar mediante el sitio web oficial de ANSES, ingresando al apartado “Mi ANSES” con las mismas credenciales de usuario.

El recibo de haberes detalla con precisión la liquidación mensual: muestra los conceptos, los descuentos aplicados y el importe final que se percibe. A través de la aplicación, además, es posible revisar el archivo de recibos anteriores, con información disponible desde el año 2021.

Esto permite, entre otras cosas, analizar la evolución de los haberes a lo largo del tiempo o identificar posibles variaciones entre distintos períodos.

Los jubilados y pensionados ahora pueden acceder a su recibo de haberes desde la app de Anses.

Cuándo cobran jubilados y pensionados el resto de junio

ANSES ya estableció el cronograma de pagos correspondiente a junio. Las acreditaciones se distribuyen de acuerdo con la finalización del número de DNI de cada titular y la clase de prestación que recibe. Como ya se efectuaron los pagos previstos para el 8, 9 y 10 de junio, a continuación se detalla el calendario restante.

Para jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, los cobros restantes se distribuyen así:

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

La aplicación permite consultar la liquidación mensual y obtener el historial de recibos desde 2021.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

Hasta hace poco, consultar el detalle de los haberes previsionales implicaba, en muchos casos, acercarse a una oficina de Anses.

El haber de junio y el medio aguinaldo

En junio, las jubilaciones registran una suba del 2,58%, en sintonía con la inflación de abril, ya que el esquema de movilidad previsional se actualiza con dos meses de desfase. De este modo, el haber mínimo se ubica en $403.318 en términos brutos. Tras aplicarse el descuento correspondiente al aporte del PAMI, el monto en mano queda en $391.218.

Para quienes perciben la jubilación mínima, se adiciona además un bono extraordinario de $70.000 que se mantiene vigente desde marzo de 2024. Con este refuerzo, el ingreso total asciende a $473.318 brutos y $461.218 netos.

El haber tope, en tanto, se ubica en $2.713.948 en bruto, mientras que el monto neto queda en $2.563.211 luego de descontarse el aporte del PAMI. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza los $322.654, cifra que se eleva a $392.654 al sumarse el bono correspondiente.

La app Mi Anses está disponible tanto para dispositivos iPhone como para Android.

Además, en junio se abona el medio aguinaldo, equivalente al 50% de la remuneración mensual más alta percibida en el semestre. En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, la combinación del haber mensual, el bono extraordinario y el aguinaldo arroja un ingreso total bruto de $674.977 en este mes.