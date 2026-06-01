ANSES: qué es y para qué sirve la Certificación Negativa

Certificación Negativa de ANSES: las claves del documento obligatorio para demostrar la falta de ingresos y subsidios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó que continúa vigente la Certificación Negativa , un certificado digital utilizado para acreditar que una persona no registra ingresos formales provenientes de una relación laboral ni recibe determinadas prestaciones económicas otorgadas por el Estado nacional .

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En los últimos tiempos, este comprobante cobró especial importancia debido a que suele ser requerido como respaldo documental en distintos trámites vinculados con beneficios sociales , ayudas de entidades privadas y gestiones financieras o comerciales dentro del país.

El certificado emitido por la ANSES acredita de manera expresa que la persona solicitante no posee registros activos como empleado en relación de dependencia . Para verificar esa condición, el organismo consulta automáticamente la información contenida en el Sistema Integral Previsional Argentino y contrasta los datos disponibles en sus bases.

Si durante ese control se detectan aportes patronales vigentes o declaraciones laborales activas , el sistema impide la generación de la Certificación Negativa .

Qué prestaciones del sistema previsional e impositivo bloquean la emisión del documento

El sistema de verificación de datos de la ANSES también incorpora el análisis de las declaraciones juradas provenientes de aquellas provincias que no forman parte del Sistema Integral Previsional Argentino. Este control alcanza tanto a trabajadores en actividad como a jubilados y pensionados de esas jurisdicciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) detalló el alcance de la Certificación Negativa, el comprobante digital que acredita la falta de aportes y subsidios estatales.

Gracias a este mecanismo, los organismos previsionales provinciales reportan directamente la situación laboral o previsional de cada aportante, con el objetivo de evitar superposiciones de información y corregir posibles inconsistencias dentro del esquema de seguridad social.

El mecanismo de control también contempla la situación de quienes desarrollan actividades por cuenta propia. La certificación no se emite cuando el solicitante registra aportes o movimientos vigentes como trabajador autónomo, monotributista común o integrante del régimen destinado al personal de casas particulares.

La única condición que no impide la obtención del documento es estar inscripto como monotributista social. En esos casos, esa circunstancia queda expresamente consignada dentro de la constancia emitida.

El comprobante digital clave que permite a los ciudadanos demostrar que no perciben ingresos estables bajo relación de dependencia ni asistencia económica directa por parte del Estado nacional.

En lo que respecta a prestaciones por desempleo y beneficios vinculados a la maternidad, los sistemas de la ANSES realizan controles sobre los registros y bases de datos correspondientes.

De esta manera, quienes perciban la Asignación por Maternidad destinada al personal de casas particulares o estén cobrando la Prestación por Desempleo no podrán acceder a la Certificación Negativa. En esos casos, deberán actualizar o adecuar la documentación requerida ante los organismos fiscales competentes.

Subsidios sociales y programas educativos bajo el control del cruzamiento de ANSES

Los beneficios sociales otorgados de manera directa por el Estado constituyen otro de los factores que el sistema tiene en cuenta al momento de realizar las verificaciones correspondientes.

El documento adquirió relevancia en los últimos meses ante la necesidad de presentar constancias oficiales para diversos trámites de cobertura social.

Por ese motivo, las personas que reciben planes de asistencia administrados por organismos nacionales no pueden obtener esta constancia, ya que el sistema interpreta que cuentan con una ayuda económica estatal vigente destinada a sectores con mayores necesidades.

El mecanismo de control también impide la emisión de la constancia a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo destinada a la Protección Social.

Asimismo, la verificación incluye a los beneficiarios de las Asignaciones Familiares contributivas, permitiendo un monitoreo amplio de los distintos beneficios económicos relacionados con hijos y cargas de familia que otorga el sistema de seguridad social.

Los estudiantes que reciben ayudas económicas para continuar sus estudios también forman parte de los controles automáticos del sistema. Quienes cobran de manera activa las becas del programa Progresar quedan registrados como beneficiarios de una prestación estatal vigente.

Los programas sociales de asistencia directa representan otra de las variables críticas incorporadas en el sistema de control.

Por ese motivo, la percepción de este beneficio educativo es detectada por las bases de datos de control y bloquea automáticamente la emisión de la Certificación Negativa, ya que el solicitante figura como receptor de asistencia económica proveniente del Estado.

Las condiciones vinculadas con jubilaciones, pensiones y cobertura médica forman parte del último grupo de verificaciones que realiza el sistema. Quienes hayan iniciado un trámite para acceder a una prestación previsional nacional o ya perciban beneficios previsionales al momento de la consulta no podrán obtener la certificación.

Del mismo modo, el organismo rechaza la emisión del comprobante cuando la persona figura con una obra social vigente en los registros oficiales unificados, ya que esa situación también es considerada dentro de los controles establecidos.

La Certificación Negativa puede solicitarse de manera íntegramente digital y sin costo mediante las herramientas online de la ANSES. Para obtenerla, los interesados tienen la posibilidad de ingresar al sitio web oficial del organismo o realizar el trámite directamente desde la aplicación móvil Mi ANSES.

ANSES detalló el alcance de la Certificación Negativa, el comprobante digital que acredita la falta de aportes y subsidios estatales.

Gracias a este sistema, ya no es necesario acudir a una dependencia presencial, ya que todo el procedimiento puede completarse a distancia desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

La constancia emitida de forma digital incorpora mecanismos diseñados para simplificar los trámites de los usuarios. Una vez descargada, no necesita certificación adicional, firma manuscrita ni validación por parte de personal de la ANSES para ser presentada ante organismos o entidades que la requieran.

Además, el documento incluye un código que permite comprobar su autenticidad y tiene una vigencia de 30 días corridos contados desde la fecha en que fue generado.