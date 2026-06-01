Batalla campal en Embarcación: mujeres protagonizaron una violenta pelea en plena calle

Mujeres protagonizaron una violenta pelea en plena calle.

Los episodios de violencia en los barrios no involucran únicamente a grupos de jóvenes. En la ciudad de Embarcación, más precisamente en la esquina de 20 de Febrero y Pasaje 1, personas que circulaban por la zona filmaron una fuerte pelea protagonizada por varias mujeres en plena vía pública y a plena luz del día.

En las imágenes se observa a mujeres adultas y adolescentes intercambiando trompadas, patadas y tirones de cabello durante el enfrentamiento.

Algunos testigos alentaban la pelea y otros separaban a las mujeres Embed Mientras algunas personas presentes intentaban separar a las involucradas para poner fin a la pelea, otras alentaban la situación e incluso registraban la escena con sus teléfonos celulares.

Hasta el momento no trascendió si hubo participación de efectivos policiales, presentación de denuncias o asistencia médica para alguna de las participantes del incidente, según informó El Camión de Germán.

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