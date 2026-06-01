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1 de junio de 2026 - 10:02
Sociedad.

Batalla campal en Embarcación: mujeres protagonizaron una violenta pelea en plena calle

La pelea ocurrió a plena luz del día en calle 20 de Febrero y Pasaje 1, donde mujeres jóvenes y adultas se enfrentaron a golpes, patadas e insultos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mujeres protagonizaron una violenta pelea en plena calle.

Mujeres protagonizaron una violenta pelea en plena calle.

Los episodios de violencia en los barrios no involucran únicamente a grupos de jóvenes. En la ciudad de Embarcación, más precisamente en la esquina de 20 de Febrero y Pasaje 1, personas que circulaban por la zona filmaron una fuerte pelea protagonizada por varias mujeres en plena vía pública y a plena luz del día.

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En las imágenes se observa a mujeres adultas y adolescentes intercambiando trompadas, patadas y tirones de cabello durante el enfrentamiento.

Algunos testigos alentaban la pelea y otros separaban a las mujeres

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Mientras algunas personas presentes intentaban separar a las involucradas para poner fin a la pelea, otras alentaban la situación e incluso registraban la escena con sus teléfonos celulares.

Hasta el momento no trascendió si hubo participación de efectivos policiales, presentación de denuncias o asistencia médica para alguna de las participantes del incidente, según informó El Camión de Germán.

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