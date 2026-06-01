Cronograma pagos de ANSES en junio 2026: AUH, jubilados, pensionados y otras prestaciones

La ANSES oficializó las fechas de pago correspondientes al mes de junio 2026 , que alcanzan a jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) , titulares del sistema SUAF y de Pensiones No Contributivas (PNC) .

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El cronograma de pagos se extenderá a lo largo de todo febrero, organizado según la terminación del número de documento de cada titular.

Una vez que el salario está acreditado, los estatales suelen tener varias alternativas para disponer de ese dinero. Algunas son muy utilizadas y otras emergentes:

El organismo estatal brindó toda la información sobre estos importantes montos destinados a distintos trabajadores durante el sexto mes del año.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio

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