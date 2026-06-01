Histórico megaoperativo antidrogas en Tucumán: fabricaban éxtasis y otras sustancias

Un procedimiento realizado por la Policía de Tucumán en pleno centro de la capital provincial derivó en uno de los mayores decomisos de drogas sintéticas registrados hasta el momento y reveló un dato que preocupa a las autoridades: por primera vez se detectó un presunto centro de producción de estas sustancias en territorio tucumano.

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Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron casi 500 pastillas de éxtasis, más de 100 gramos de tusi, dosis de ketamina, troqueles de LSD y una importante suma de dinero en efectivo . Además, dos personas quedaron aprehendidas y la investigación continúa para determinar el alcance de la organización.

De acuerdo con fuentes judiciales, el caso se inició cuando personal de la Dirección de Drogas Peligrosas (Didrop) Capital detectó que un cadete transportaba pastillas de éxtasis durante un control de rutina.

Tras ser interceptado, el trabajador habría aportado información sobre la persona que le entregó el paquete y el lugar donde residía. Con esos datos, un equipo de investigadores encabezado por el oficial Diego Rojas inició tareas de inteligencia para verificar la información obtenida.

Las averiguaciones condujeron a un departamento ubicado sobre calle Jujuy al 200, donde un hombre era sospechado de comercializar drogas sintéticas mediante distintas modalidades de venta.

El allanamiento y el descubrimiento

Con autorización judicial otorgada a pedido del fiscal José Sanjuán, efectivos policiales realizaron el procedimiento en el inmueble señalado.

Antes del ingreso, los agentes identificaron a un hombre de 31 años que habría llegado al lugar con la intención de adquirir tusi. El sujeto quedó demorado mientras se analizaba su situación procesal.

Al ingresar al departamento, los investigadores encontraron una importante cantidad de sustancias sintéticas listas para su distribución. Según el informe oficial, fueron secuestradas 498 pastillas de éxtasis, más de 100 gramos de tusi, dosis de ketamina y troqueles de LSD.

La clave del caso: un posible laboratorio clandestino

Más allá de la cantidad de droga encontrada, las autoridades consideran que el aspecto más relevante de la investigación es el descubrimiento de elementos compatibles con la elaboración de sustancias sintéticas.

En el inmueble, compuesto por tres ambientes, los pesquisas encontraron no sólo las drogas ya preparadas, sino también insumos químicos y herramientas utilizadas habitualmente para la manipulación y producción de este tipo de compuestos.

Además, se secuestraron alrededor de 700 dólares y cinco millones de pesos en efectivo.

Para los investigadores, este hallazgo representa un cambio significativo respecto de causas anteriores, ya que en la mayoría de los casos las sustancias ingresaban desde otras provincias o regiones del país.

Un mercado regional bajo sospecha

La investigación apunta ahora a determinar el alcance de la organización. Según trascendió, existen indicios de que las sustancias podrían haber sido comercializadas no sólo en Tucumán, sino también en provincias vecinas como Salta, Catamarca y Santiago del Estero.

Los investigadores no descartan nuevos allanamientos, ya que durante el procedimiento no fue encontrada la máquina utilizada para acuñar las pastillas, un elemento considerado clave para la producción a gran escala.

Quién es el principal acusado

El detenido fue identificado como Luis Enrique Sánchez Loria, de 36 años, propietario del departamento allanado.

Según informaron fuentes vinculadas al expediente, el hombre aseguró desempeñarse como comerciante dedicado a la venta de muebles y colchones. Sin embargo, durante las primeras averiguaciones no pudo precisar detalles sobre el funcionamiento de su supuesto negocio ni sobre el lugar donde almacenaba la mercadería.

Crece la preocupación por las drogas sintéticas

El caso volvió a poner en agenda el crecimiento del mercado de drogas sintéticas en el norte argentino. Especialistas en narcotráfico advierten que estas sustancias presentan características diferentes a las drogas tradicionales, ya que pueden producirse en espacios reducidos y distribuirse mediante circuitos difíciles de detectar.

La preocupación también fue expresada recientemente por autoridades nacionales. Durante una reunión del Consejo de Seguridad Interior del NOA, se informó que en los últimos dos años los secuestros de drogas sintéticas aumentaron más de un 500% en el país.

Frente a este escenario, los organismos de seguridad sostienen que una de las prioridades es controlar la circulación de precursores químicos utilizados para la fabricación de estas sustancias.

Un fenómeno que vuelve a quedar bajo la lupa

La investigación también reavivó las alertas sobre la comercialización de éxtasis y otras drogas sintéticas en fiestas electrónicas y eventos nocturnos.

En distintas causas judiciales de los últimos años ya habían surgido referencias sobre la presencia de estas sustancias en circuitos recreativos de la región. Sin embargo, el hallazgo de un presunto centro de producción representa un hecho sin antecedentes en Tucumán y podría abrir una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico sintético en el NOA.