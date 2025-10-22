Programa Hogar de ANSES: De cuánto es el monto en octubre 2025

El beneficio regresa en octubre, pero con una suma fija que ya no acompaña la suba del gas licuado.

En octubre, la Secretaría de Energía reinició los desembolsos del Programa Hogar, destinado a subsidar la adquisición de garrafas para familias que no cuentan con conexión a la red de gas natural . No obstante, los beneficiarios se mostraron sorprendidos por el importe depositado por la ANSES.

La sorpresa se debió a que esperaban recibir un monto más elevado luego de varios meses sin recibir el beneficio. El nuevo sistema desvincula el subsidio del precio de referencia de la garrafa .

Hasta el año pasado, el aporte debía cubrir al menos el 80% de su valor social , pero esa relación se cortó en febrero, cuando el Gobierno dejó de intervenir en la regulación del mercado del gas licuado de petróleo (GLP) .

La Resolución 15/2025 eliminó el régimen de precios controlados del GLP, permitiendo que compañías y comercios determinen de manera independiente el costo del gas , sin que exista un techo impuesto por el Estado .

Como consecuencia, el Programa Hogar perdió la vinculación automática con el precio del combustible, y el importe del subsidio se mantuvo inalterado según lo establecido en la Resolución 11/2024.

Programa Hogar Los beneficiarios del Programa Hogar reciben una mala noticia.

Montos vigentes del beneficio

El subsidio promedio asciende a $1.778 por garrafa. La cifra puede modificarse según la provincia y la cantidad de garrafas asignadas a cada núcleo familiar. Además, se aplican incrementos extra para hogares ubicados en regiones frías o para familias con más de cinco integrantes.

Estos montos se mantienen sin ajustes desde febrero, lo que provoca que la brecha entre el subsidio otorgado y el precio real del gas vaya aumentando progresivamente.

Programa Hogar Por qué no cobré el Programa Hogar.

La brecha entre el subsidio y el precio real

En los puntos de venta, el precio de una garrafa de 10 kilos puede superar los $4.000, de manera que el subsidio apenas cubre menos de la mitad del costo total.

Esta diferencia genera preocupación entre los beneficiarios, quienes en muchos hogares dependen del plan para calefaccionar sus viviendas o preparar alimentos. Al recibir el pago correspondiente a octubre, varios usuarios expresaron su sorpresa y descontento, ya que esperaban un monto superior.

Programa Hogar Programa Hogar.

A pesar de los reclamos, la Secretaría de Energía no informó sobre ningún ajuste retroactivo ni sobre un sistema de actualización automática que siga la inflación del mercado del gas licuado.