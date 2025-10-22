ANSES dejará de brindar las Asignaciones Familiares a un grupo de beneficiarios: ¿A quienes afecta?

ANSES elimina de las Asignaciones Familiares a un grupo de beneficiarios: a quiénes afecta.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) resolvió que un sector de beneficiarios quedará fuera del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) . Con la reciente modificación de los límites de ingresos , alrededor del 22% de los empleados formales resultó alcanzado por la disposición.

La actualización no solo afectó los topes individuales , sino también los ingresos combinados del grupo familiar . Esto implica que, si se supera el monto fijado en la Resolución 318/25 , el hogar perderá el derecho a percibir las asignaciones. Desde el organismo explicaron que la medida busca preservar el enfoque redistributivo del sistema.

La ANSES dispuso un incremento del 1,9% en los montos de las asignaciones familiares y universales , tras conocerse el índice de inflación correspondiente a agosto. Con la nueva actualización, el primer tramo del SUAF fija un límite de ingreso de $59.847,76 . En ese rango, la asignación por hijo pasa a ser de $58.642 , mientras que la destinada al cónyuge alcanza los $14.223 .

Para los casos de hijos con discapacidad , el beneficio asciende a $190.751 . En tanto, la asignación por maternidad continúa calculándose en base al salario bruto de la trabajadora, sin considerar un tope para el grupo familiar.

Quiénes dejan de cobrar las asignaciones familiares.

Los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo también recibieron un aumento, alcanzando ahora los $117.263. De ese total, se retiene un 20% que se abona una vez presentada la libreta correspondiente. En el caso de beneficiarios con hijos con discapacidad, el valor asciende a $381.865.

Por otro lado, las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio fueron actualizadas a $102.330, $408.616 y $68.341, respectivamente. Estas modificaciones acompañan la política destinada a fortalecer el poder adquisitivo de los hogares.

Cómo consultar si se mantiene el beneficio de ANSES

Para verificar la continuidad del beneficio, la ANSES recordó que los trabajadores pueden acceder al portal oficial del organismo utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Desde esa plataforma, cada titular tiene la posibilidad de consultar el tramo del SUAF al que pertenece y comprobar si aún cumple con los topes establecidos para seguir recibiendo los montos actualizados.

ANSES ANSES: Los sectores que cobrarán bonos y aumentos en el mes de junio 2025

El sitio también brinda información sobre las fechas y lugares de cobro, además del estado actual de la prestación. En los casos en que los ingresos superen el límite permitido, el sistema notificará la suspensión automática del pago, conforme a las disposiciones vigentes desde octubre de 2025.