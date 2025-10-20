Ayuda Escolar de ANSES: esta es la documentación necesaria para cobrarla

La documentación necesaria para cobrar la Ayuda Escolar Anual de $85.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) organiza y publica el cronograma de pagos de octubre, incorporando los ajustes derivados de la reciente Ley de Movilidad. Además, se informó que algunas prestaciones tendrán cambios en sus criterios de acceso, como sucede con la Ayuda Escolar.

De acuerdo con la nueva metodología de movilidad jubilatoria establecida por el Decreto 274/2024, los aumentos aplicados por ANSES se calcularán tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Ayuda escolar Quienes no reciban el pago automático deben gestionar el beneficio a través de Mi ANSES y cargar el certificado escolar antes del 31 de marzo (Vanva) ANSES: Quiénes cobran la Ayuda Escolar 2025 La Ayuda Escolar Anual 2025 llega a un total de $85.000 por hijo, conformado por el bono inicial de $42.039 y un refuerzo adicional de $42.951, establecido por el Decreto 63/2025. Este beneficio está destinado a quienes perciben asignaciones familiares o universales, incluyendo a hijos con discapacidad y sin ella.

Para los niños y adolescentes sin discapacidad, el aporte se concede desde los 45 días de vida hasta los 17 años, siempre que estén inscritos en el sistema educativo. En el caso de los hijos con discapacidad, no existe límite etario, pero deben participar en algún programa educativo, de capacitación o de rehabilitación.

“El depósito se realiza de manera automática si los datos del grupo familiar están actualizados. En caso contrario, la familia debe presentar el certificado escolar para acceder al beneficio”, indicaron desde la ANSES. ayuda escolar.jpg Los requisitos para acceder a la Ayuda Escolar Anual Del hijo: A partir de los 45 días y hasta el mes que cumpla 18 años.

Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario). Ayuda escolar. Cuándo pagan la ayuda escolar de ANSES. Del hijo con discapacidad: Sin límite de edad.

Asistir a establecimientos (públicos o privados) de enseñanza oficial o especial o recibir apoyo de maestros particulares, o concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o recibir rehabilitación.

