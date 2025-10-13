Cómo descargar la certificación negativa de ANSES, paso a paso

La Certificación Negativa es un documento que emite la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y que acredita que una persona no recibe aportes ni percibe prestaciones del organismo, como jubilaciones, pensiones o asignaciones familiares.
Puede gestionarse fácilmente desde la página web de Anses, sin necesidad de firma ni sello, y su vigencia tiene una duración de 30 días.
Este comprobante suele ser requerido en distintos trámites administrativos, tanto públicos como privados, para acreditar que el solicitante no cuenta con ingresos registrados ni beneficios sociales. Entre los casos más comunes se incluye la postulación a programas de asistencia económica, becas o ayudas estatales.
Los datos que figuran en la certificación negativa de ANSES
La certificación negativa emitida por ANSES contiene los siguientes datos:
- Declaraciones juradas como trabajador bajo relación de dependencia.
- Declaraciones Juradas de provincias no adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino (tanto para trabajadores activos como pasivos).
- Transferencias como autónomo, monotributista y/o personal de casas particulares.
- Cobro de Asignación por Maternidad para personal de casas particulares
- Cobro de la Prestación por Desempleo
- Cobro de programas sociales
- Cobro de la Asignación Universal por Hijo o Asignación por Embarazo
- Cobro de Asignaciones Famliares
- Cobro de Progresar
- Iniciación de Prestación Previsional Nacional
- Cobro de prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud
- Obra social
Además, en este comprobante figura si te encontrás o no registrado como Monotributista Social.
Cómo obtener la certificación negativa de ANSES.
Es un comprobante gratuito que puede tramitarse por completo de forma digital. Existen dos maneras de gestionarlo: a través de la app Mi ANSES o ingresando al sitio web oficial del organismo. En cualquiera de las opciones, será necesario contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social para acceder al trámite.
- En la aplicación, ingresá a la sección "Mis Datos".
- En la página web podrás consultarlo desde esta página: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/index.aspx Allí podrás seleccionar el período que desees consultar, teniendo en cuenta que solo se pueden revisar los últimos 6 meses.
Este documento deja constancia de que no estás recibiendo ningún aporte o prestación de ANSES.
Finalmente, conviene recordar que la certificación negativa generada desde el sitio web de ANSES posee validez oficial sin necesidad de sello ni firma por parte de un representante del organismo.
