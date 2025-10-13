lunes 13 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de octubre de 2025 - 17:42
País.

Cómo descargar la certificación negativa de ANSES, paso a paso

Este comprobante acredita que la persona no percibe aportes ni beneficios otorgados por la ANSES. Cómo realizar el trámite, paso a paso.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Qué es la certificación negativa de ANSES: para qué sirve y cómo obtenerla. &nbsp;

Qué es la certificación negativa de ANSES: para qué sirve y cómo obtenerla.

 

La Certificación Negativa es un documento que emite la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y que acredita que una persona no recibe aportes ni percibe prestaciones del organismo, como jubilaciones, pensiones o asignaciones familiares.

Lee además
Qué es el Programa Hogar y cómo me puedo anotar.
Economía.

Programa Hogar de ANSES: ¿Qué es y cómo me puedo anotar para recibirlo?
Foto ilustrativa.
Beneficio.

ANSES inicia la devolución del 20 % retenido de la AUH: cómo solicitarlo

Puede gestionarse fácilmente desde la página web de Anses, sin necesidad de firma ni sello, y su vigencia tiene una duración de 30 días.

Certificación Negativa ANSES.

Este comprobante suele ser requerido en distintos trámites administrativos, tanto públicos como privados, para acreditar que el solicitante no cuenta con ingresos registrados ni beneficios sociales. Entre los casos más comunes se incluye la postulación a programas de asistencia económica, becas o ayudas estatales.

Los datos que figuran en la certificación negativa de ANSES

La certificación negativa emitida por ANSES contiene los siguientes datos:

  • Declaraciones juradas como trabajador bajo relación de dependencia.
  • Declaraciones Juradas de provincias no adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino (tanto para trabajadores activos como pasivos).
  • Transferencias como autónomo, monotributista y/o personal de casas particulares.
  • Cobro de Asignación por Maternidad para personal de casas particulares
  • Cobro de la Prestación por Desempleo
  • Cobro de programas sociales
Cómo descargar negativa de ANSES.
  • Cobro de la Asignación Universal por Hijo o Asignación por Embarazo
  • Cobro de Asignaciones Famliares
  • Cobro de Progresar
  • Iniciación de Prestación Previsional Nacional
  • Cobro de prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud
  • Obra social

Además, en este comprobante figura si te encontrás o no registrado como Monotributista Social.

Cómo obtener la certificación negativa de ANSES.

Cómo obtener la certificación negativa de ANSES

Es un comprobante gratuito que puede tramitarse por completo de forma digital. Existen dos maneras de gestionarlo: a través de la app Mi ANSES o ingresando al sitio web oficial del organismo. En cualquiera de las opciones, será necesario contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social para acceder al trámite.

  • En la aplicación, ingresá a la sección "Mis Datos".
  • En la página web podrás consultarlo desde esta página: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/index.aspx Allí podrás seleccionar el período que desees consultar, teniendo en cuenta que solo se pueden revisar los últimos 6 meses.
Este documento deja constancia de que no estás recibiendo ningún aporte o prestación de ANSES.

Finalmente, conviene recordar que la certificación negativa generada desde el sitio web de ANSES posee validez oficial sin necesidad de sello ni firma por parte de un representante del organismo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Programa Hogar de ANSES: ¿Qué es y cómo me puedo anotar para recibirlo?

ANSES inicia la devolución del 20 % retenido de la AUH: cómo solicitarlo

ANSES: quienes se quedan afuera del bono para jubilados en octubre 2025

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Lo que se lee ahora
Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Llegan las lluvias a Jujuy: para cuándo cómo van a seguir las temperaturas
Atención.

Clima en Jujuy: vuelve la lluvia y baja la temperatura

Este martes no habrá clases a nivel nacional por una medida de fuerza de Ctera.
Educación.

¿Cuándo empieza el paro nacional docente?

Ingreso a primer año. video
Educación.

Empezaron las inscripciones para el ingreso a primer año: cómo hacerlo, link y requisitos

La Policía de Salta desarticuló una fiesta clandestina en Orán (El Tribuno)
Orán.

La Policía desarticuló una fiesta clandestina y sancionó a la organizadora

Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy enfrentará a Deportivo Madryn por los cuartos de final ¿Cuándo y dónde?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel