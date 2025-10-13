ANSES: quienes se quedan afuera del bono para jubilados en octubre 2025

Con la reciente actualización de los haberes previsionales de octubre de 2025 , la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) dio a conocer los nuevos valores de las prestaciones y detalló cómo se aplicará el bono extraordinario que el Ejecutivo entrega a jubilados y pensionados .

Por su parte, los beneficiarios del organismo esperan la confirmación del incremento que regirá en el próximo mes de noviembre .

El primer ajuste oficializado por el Gobierno corresponde a la suba de los haberes jubilatorios . Según lo dispuesto en el Decreto 274/2024 , los titulares de pensiones y jubilaciones recibirán aumentos mensuales calculados en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec .

En este marco, las jubilaciones se incrementarán un 1,88% para compensar la inflación acumulada durante agosto . Con esta actualización , el haber mínimo llegará a $326.298 y el máximo se ubicará en $2.196.110 .

Bono para jubilados de Anses

El Ejecutivo otorga mensualmente un bono de $70.000 destinado a complementar los ingresos de jubilados y pensionados. Para octubre, se prevé que este refuerzo se mantenga sin modificaciones.

La distribución del monto del bono se realizaría según el siguiente esquema:

Cobran un bono de $70.000: los jubilados y pensionados que perciban hasta un haber mínimo jubilatorio, equivalente a $326.298 en octubre.

los jubilados y pensionados que perciban hasta un haber mínimo jubilatorio, equivalente a $326.298 en octubre. Cobran un bono variable de menor valor: los jubilados y pensionados con haberes entre $326.298 y $296.298. El monto será la diferencia para llegar a la última suma, de manera que, por ejemplo, quienes cobran $346.298 recibirán un extra de $50.000 o si cobran $366.298, de $30.000.

¿Quiénes se quedarán sin recibir el bono? La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aclaró qué grupo de jubilados dejará de cobrar el bono de $70.000.

Quiénes no recibirán el bono en octubre

No cobran un bono: los jubilados que superen los $396.298 en octubre.

Calendario de pagos octubre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 8/10

DNI terminados en 1: 9/10

DNI terminados en 2: 9/10

DNI terminados en 3: 13/10

DNI terminados en 4: 14/10

DNI terminados en 5: 15/10

DNI terminados en 6: 16/10

DNI terminados en 7: 17/10

DNI terminados en 8: 20/10

DNI terminados en 9: 21/10

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo: