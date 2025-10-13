ANSES: quienes se quedan afuera del bono para jubilados en octubre 2025

Con la reciente actualización de los haberes previsionales de octubre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer los nuevos valores de las prestaciones y detalló cómo se aplicará el bono extraordinario que el Ejecutivo entrega a jubilados y pensionados.
Por su parte, los beneficiarios del organismo esperan la confirmación del incremento que regirá en el próximo mes de noviembre.
Incremento para jubilados de Anses
El primer ajuste oficializado por el Gobierno corresponde a la suba de los haberes jubilatorios. Según lo dispuesto en el Decreto 274/2024, los titulares de pensiones y jubilaciones recibirán aumentos mensuales calculados en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec.
En este marco, las jubilaciones se incrementarán un 1,88% para compensar la inflación acumulada durante agosto. Con esta actualización, el haber mínimo llegará a $326.298 y el máximo se ubicará en $2.196.110.
Jubilados y pensionados
Jubilados y pensionados de ANSES.
Bono para jubilados de Anses
El Ejecutivo otorga mensualmente un bono de $70.000 destinado a complementar los ingresos de jubilados y pensionados. Para octubre, se prevé que este refuerzo se mantenga sin modificaciones.
La distribución del monto del bono se realizaría según el siguiente esquema:
- Cobran un bono de $70.000: los jubilados y pensionados que perciban hasta un haber mínimo jubilatorio, equivalente a $326.298 en octubre.
- Cobran un bono variable de menor valor: los jubilados y pensionados con haberes entre $326.298 y $296.298. El monto será la diferencia para llegar a la última suma, de manera que, por ejemplo, quienes cobran $346.298 recibirán un extra de $50.000 o si cobran $366.298, de $30.000.
¿Quiénes se quedarán sin recibir el bono?
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aclaró qué grupo de jubilados dejará de cobrar el bono de $70.000.
Quiénes no recibirán el bono en octubre
No cobran un bono: los jubilados que superen los $396.298 en octubre.
Calendario de pagos octubre 2025
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:
- DNI terminados en 0: 8/10
- DNI terminados en 1: 9/10
- DNI terminados en 2: 9/10
- DNI terminados en 3: 13/10
- DNI terminados en 4: 14/10
- DNI terminados en 5: 15/10
- DNI terminados en 6: 16/10
- DNI terminados en 7: 17/10
- DNI terminados en 8: 20/10
- DNI terminados en 9: 21/10
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: 22/10
- DNI terminados en 2 y 3: 23/10
- DNI terminados en 4 y 5: 24/10
- DNI terminados en 6 y 7: 27/10
- DNI terminados en 8 y 9: 28/10
