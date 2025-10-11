sábado 11 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de octubre de 2025 - 10:56
Beneficio.

ANSES inicia la devolución del 20 % retenido de la AUH: cómo solicitarlo

Para acceder al pago, los beneficiarios deben presentar la Libreta AUH que acredita el cumplimiento de controles de salud, vacunación y asistencia escolar.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Lee además
Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025
ANSES actualizó las asignaciones.
Atención.

ANSES actualizó los montos de las asignaciones: cuánto se cobrará por hijo en octubre 2025

La retención forma parte del procedimiento habitual: el organismo reserva el 20 % del monto de la asignación cada mes, y su devolución está condicionada a la presentación de la Libreta AUH, documento que certifica el cumplimiento de requisitos de salud, vacunación y asistencia escolar.

¿Cómo tramitar la devolución de ANSES?

Las personas que reciben la Asignación Universal por Hijo tienen plazo hasta el último día del año para entregar la Libreta AUH completa.
Asignaci&oacute;n Universal por Hijo: ANSES

Asignación Universal por Hijo: ANSES

  • Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social a “Mi ANSES”.

  • Ir a la sección Hijos → Libreta AUH y verificar los datos pendientes (educación, salud y vacunación).

  • Si corresponde, generar e imprimir el formulario oficial.

  • Llevarlo a la escuela o centro de salud para su completado y firma.

  • Tomar una foto del formulario completo (sobre superficie plana, bien iluminado y con las cuatro esquinas visibles).

  • Volver a “Mi ANSES”, acceder a Libreta AUH → Subir Libreta AUH y cargar la imagen.

No es necesario sacar turno para realizar el trámite presencial en oficinas de ANSES.

Datos clave y plazos

  • Con este procedimiento, los beneficiarios podrán cobrar de una sola vez el monto retenido durante el año.

  • La AUH sufrirá un incremento del 1,88 % en octubre de 2025, en línea con la actualización por inflación adoptada por el Gobierno.

  • Quienes no presenten la Libreta antes del 31 de diciembre de 2025 podrían perder el monto acumulado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

ANSES actualizó los montos de las asignaciones: cuánto se cobrará por hijo en octubre 2025

PUAM de ANSES: el paso a paso para hacer el trámite digital y obtener la pensión

Programa Hogar de ANSES: ¿Qué es y cómo me puedo anotar para recibirlo?

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Lo que se lee ahora
El Incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito tiene a Córdoba en alerta
Angustia.

El Incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito tiene a Córdoba en alerta

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Detenido en Tucumán (Foto ilustrativa) 
Operativo.

De Jujuy a Tucumán: cayó en un control con $500 millones

Se puso en marcha en Jujuy el programa Ahora Góndola Jubilados: los detalles
Economía.

Se puso en marcha en Jujuy el programa "Ahora Góndola Jubilados": los detalles

FallecióÁngel Cerdán
Luto.

Falleció Ángel Cerdán, una gloria de Altos Hornos Zapla

El jujeño Álvaro Esslinger, campeón mundial en Taekwon-Do ITF Unión Open 2025
Histórico.

El jujeño Álvaro Esslinger, campeón mundial en Taekwon-Do ITF Unión Open 2025

Solidaridad.
Empatía.

Los influencers Nico Voutrinas y Valentín Vera impulsan colecta solidaria para ayudar a un niño jujeño

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel