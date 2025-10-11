ANSES inicia la devolución del 20 % retenido de la AUH: cómo solicitarlo

ANSES abrió el mecanismo para que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recuperen el 20 % retenido mensualmente durante el año anterior.
Para acceder al pago, los beneficiarios deben presentar la Libreta AUH que acredita el cumplimiento de controles de salud, vacunación y asistencia escolar.
La retención forma parte del procedimiento habitual: el organismo reserva el 20 % del monto de la asignación cada mes, y su devolución está condicionada a la presentación de la Libreta AUH, documento que certifica el cumplimiento de requisitos de salud, vacunación y asistencia escolar.
Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social a “Mi ANSES”.
Ir a la sección Hijos → Libreta AUH y verificar los datos pendientes (educación, salud y vacunación).
Si corresponde, generar e imprimir el formulario oficial.
Llevarlo a la escuela o centro de salud para su completado y firma.
Tomar una foto del formulario completo (sobre superficie plana, bien iluminado y con las cuatro esquinas visibles).
Volver a “Mi ANSES”, acceder a Libreta AUH → Subir Libreta AUH y cargar la imagen.
No es necesario sacar turno para realizar el trámite presencial en oficinas de ANSES.
Con este procedimiento, los beneficiarios podrán cobrar de una sola vez el monto retenido durante el año.
La AUH sufrirá un incremento del 1,88 % en octubre de 2025, en línea con la actualización por inflación adoptada por el Gobierno.
Quienes no presenten la Libreta antes del 31 de diciembre de 2025 podrían perder el monto acumulado.
