ANSES inicia la devolución del 20 % retenido de la AUH: cómo solicitarlo

ANSES abrió el mecanismo para que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recuperen el 20 % retenido mensualmente durante el año anterior.

Atención. ANSES actualizó los montos de las asignaciones: cuánto se cobrará por hijo en octubre 2025

Atención. Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

La retención forma parte del procedimiento habitual: el organismo reserva el 20 % del monto de la asignación cada mes, y su devolución está condicionada a la presentación de la Libreta AUH , documento que certifica el cumplimiento de requisitos de salud, vacunación y asistencia escolar.

Las personas que reciben la Asignación Universal por Hijo tienen plazo hasta el último día del año para entregar la Libreta AUH completa.

Quienes no presenten la Libreta antes del 31 de diciembre de 2025 podrían perder el monto acumulado.

La AUH sufrirá un incremento del 1,88 % en octubre de 2025 , en línea con la actualización por inflación adoptada por el Gobierno.

Con este procedimiento, los beneficiarios podrán cobrar de una sola vez el monto retenido durante el año.

No es necesario sacar turno para realizar el trámite presencial en oficinas de ANSES.

Volver a “Mi ANSES”, acceder a Libreta AUH → Subir Libreta AUH y cargar la imagen.

Tomar una foto del formulario completo (sobre superficie plana, bien iluminado y con las cuatro esquinas visibles).

Llevarlo a la escuela o centro de salud para su completado y firma.

Ir a la sección Hijos → Libreta AUH y verificar los datos pendientes (educación, salud y vacunación).

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social a “Mi ANSES”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.