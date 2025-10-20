lunes 20 de octubre de 2025

20 de octubre de 2025 - 07:06
Etapa final.

Caso María Luz Herrera: citaron a los detenidos y la causa se encamina a juicio

Este lunes puede ser un día clave en la investigación del femicidio de María Luz Herrera, ocurrido en Chaco.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Este lunes 20 de octubre puede traer novedades importantes en la causa que investiga el femicidio de María Luz Herrera, la jujeña desaparecida en Chaco, caso que tiene a dos detenidos, el novio y su padre, sospechosos de crimen.

El fiscal Gustavo Valero está a cargo de la investigación, y citó para este lunes a Darío Ezequiel Godoy Florentín y Darío Ismael Godoy Ojeda para ampliar su declaración con el objetivo de adecuar el testimonio, y luego estaría en condiciones de elevar la causa a juicio.

La investigación

Durante los allanamientos realizados en Sáenz Peña y Villa Ángela, los investigadores secuestraron prendas de vestir de María Luz, una gata que era su mascota, objetos personales y el celular de la víctima en poder del padre del imputado, el cual habría sido reseteado.

Ambos imputados permanecen detenidos en una cárcel de Chaco, a pesar de que al padre se le había concedido prisión domiciliaria por razones de salud, pero el beneficio fue revocado tras verificar constantes incumplimientos.

La desaparición de María Luz Herrera

María Luz Herrera, de 26 años, desapareció el 26 de septiembre de 2023 en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Ese día su rastro se perdió y no volvió a establecer contacto, no hallando el cuerpo ni se pudo confirmar su paradero.

