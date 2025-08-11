lunes 11 de agosto de 2025

11 de agosto de 2025 - 14:52
Investigación.

Causa María Luz Herrera: uno de los imputados violó la prisión domiciliaria

Uno de los detenidos en el Caso María Luz Herrera violó la presión domiciliaria y encienda las alertas en esta causa que tiene en la mira a dos hombres.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
María Luz Herrera.

María Luz Herrera.

Ezequiel Florentín Godoy, ex pareja de María Luz, está imputado de "homicidio agravado por el vínculo en el contexto de violencia de género"; mientras que su padre, Darío Godoy está acusado como "partícipe necesario", y actualmente tiene prisión domiciliaria.

Este último, Darío Godoy Ojeda, padre de Ezequiel Florentín Ojeda, fue encontrado fuera de su domicilio, en el interior de una camioneta en Villa Ángela. La abogada querellante solicitará el cese de la prisión domiciliaria.

María Luz Herrera tiene 26 años
María Luz Herrera tiene 26 años

María Luz Herrera tiene 26 años

Causa María Luz Herrera: Darío Godoy Ojeda violó la prisión domiciliaria

El pasado 7 de agosto, Darío Godoy Ojeda fue visto en el interior de una camioneta estacionada fuera de su domicilio en la localidad de Villa Ángela. Cabe recordar que el imputado esta con prisión domiciliaria, y esperan que la causa sea elevada a juicio.

De comprobarse esto ante la justicia, se demostraría el incumplimiento de la medida cautelar impuesta desde el juzgado de Sáenz Peña.

Según publica el portal NORTE, una persona asignada al control de la medida cautelar habría sido quien vio a Godoy en la vereda de su domicilio, en el interior de una camioneta estacionada.

Frete a esto, desde la querella de la familia de la joven solicitarán en el transcurso de estos días el cese de la prisión domiciliaria, ya que Darío Godoy, debió haber avisado el juzgado a cargo del caso o al fiscal de investigación Gustavo Valero los motivos de su salida del domicilio declarado como lugar de detención" indico la abogada.

Detenidos por el caso María Luz Herrera
Detenidos por el caso Mar&iacute;a Luz Herrera

Detenidos por el caso María Luz Herrera

Los detenidos

Hoy hay dos personas detenidas: Ezequiel Florentín Godoy, pareja de María Luz, quien está imputado de "homicidio agravado por el vínculo en el contexto de violencia de género"; mientras que su padre, Darío Godoy está acusado como "partícipe necesario", y actualmente tiene prisión domiciliaria.

La desaparición de María Luz Herrera en Chaco

La joven de 26 años fue denunciada como desaparecida el 17 de octubre del 2023 en San Salvador de Jujuy. Su madre confirmó que perdió contacto con su hija desde el 26 de septiembre, fecha en que su línea se desactivó, sus cuentas de billetera virtual fueron cerradas, al igual que sus cuentas en redes sociales.

Un mes después se allanaron los domicilios de Darío Godoy en Villa Ángela y de Exequiel Godoy en Sáenz Peña, donde se secuestraron prendas de vestir que habrían pertenecido a María Luz, según manifestó de manera espontánea Exequiel Godoy, quién dijo que "hace tiempo no la veía".

María Luz se encontraba conviviendo con Darío Godoy, en un departamento ubicado en calle 12 y 29. Tanto el novio como su padre son los únicos imputados y detenidos por la desaparición y presunto femicidio de la joven. Darío Godoy Ojeda obtuvo la prisión domiciliaria por un problema de salud y cumple su detención en su casa de Villa Ángela, mientras que su hijo está detenido en La Clotilde.

