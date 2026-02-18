miércoles 18 de febrero de 2026

18 de febrero de 2026 - 07:02
Precios.

Hoy rige la nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy

Este miércoles entran en vigencia los nuevos valores de taxis de radio llamada y taxis compartidos, con nuevas tarifas diurnas, nocturnas y para feriados y domingos.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy.

Nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy actualizó los valores de taxis de radio llamada y taxis compartidos, con nuevas tarifas diurnas, nocturnas y para feriados y domingos que comienza a regir desde este 18 de febrero. Además, fijó cronograma obligatorio de control de ticketeras para todos los licenciatarios.

Desde cuándo rige el nuevo cuadro tarifario

Informaron que el nuevo cuadro tarifario para el Transporte Alternativo de Pasajeros entrará en vigencia el miércoles 18 de febrero. El aumento alcanza a las modalidades Taxi de Radio Llamada y Taxi Compartido, y se aplica según franja horaria y día de la semana. La actualización se realiza conforme a lo establecido por el organismo competente.

Tarifas diurnas, nocturnas y de feriados

Los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

  • Tarifa diurna (de 05:00 a 22:00)

    • Taxi de radio llamada: bajada de bandera $1070; ficha cada 100 metros $107.

    • Taxi compartido: bajada de bandera $1400.

Nuevas tarifas para los taxis de radio llamada y taxis compartidos
Nuevas tarifas para los taxis de radio llamada y taxis compartidos

Nuevas tarifas para los taxis de radio llamada y taxis compartidos

  • Tarifa nocturna (de 22:00 a 05:00)

    • Taxi de radio llamada: bajada de bandera $1360; ficha cada 100 metros $136.

    • Taxi compartido: bajada de bandera $1700.

  • Feriados nacionales, provinciales y domingos

  • Taxi de radio llamada: bajada de bandera $1360; ficha cada 100 metros $136.

  • Taxi compartido: bajada de bandera $1700.

Desde el municipio recordaron a los usuarios que estos valores deberán estar reflejados en las ticketeras y visibles para los pasajeros.

Control obligatorio de ticketeras y atención administrativa

La Dirección de Fiscalización de Transporte comunicó a los titulares de licencias que el control de ticketeras se realizará desde el miércoles 18 de febrero hasta el viernes 6 de marzo, en el lugar habitual.

La verificación se llevará a cabo de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas, mientras que la atención administrativa será de 7:30 a 13:00 y de 14:00 a 17:30. El control y la actualización del cuadro tarifario son de carácter obligatorio; quienes no cumplan pueden ser pasibles de sanciones, por lo que se insta a los licenciatarios a concurrir dentro de los plazos fijados.

