Vuelta al cole: entre el precio, la calidad y las decisiones que pesan todo el año

Febrero vuelve a poner a muchas familias frente a la misma escena: listas de útiles, mochilas, cartucheras y la pregunta inevitable de todos los años. ¿Conviene priorizar el precio o la calidad? La respuesta no es única y depende, claro, del bolsillo de cada hogar. Pero sí hay algunas decisiones que, vistas en perspectiva, pueden hacer una diferencia a lo largo del año.

En general, cuando se trata de artículos que tienen mucho uso como mochilas, cartucheras o uniformes, siempre recomiendo, si es posible, apostar a la calidad. Son productos que se usan todos los días y durante muchos meses. A veces, lo barato termina saliendo caro : una mochila que se rompe a mitad de año implica volver a gastar, muchas veces más de lo que hubiera costado una mejor desde el principio. En cambio, en otros útiles menos esenciales como la variedad excesiva de colores, fibras o carpetas, sí se puede ajustar un poco sin afectar tanto el resultado final.

Otro punto clave es pensar la compra como una inversión para todo el año. Si se puede, armar los útiles completos en este momento suele ser más conveniente que ir comprando de a poco, no solo por una cuestión de precios, sino también de organización y tranquilidad. Durante el año siempre hay reposiciones, pérdidas o materiales que se gastan, y tener un respaldo ayuda a evitar gastos de último momento.

En cuanto a los medios de pago, lo que veo en la práctica es que la mayoría de las personas prefiere pagar en cuotas. Y es lógico: en esta época aparecen muchas promociones bancarias. Pero acá hay que prestar atención a la letra chica. Las devoluciones suelen tener topes, y no siempre lo que parece un gran descuento termina siéndolo. A veces, un pago en una sola cuota con devolución sin tope resulta más conveniente que financiar en varias cuotas. Leer bien las condiciones y comparar antes de pagar es fundamental.

La organización familiar también juega un rol importante. Cuando hay más de un adulto a cargo, dividir gastos 50 y 50 no siempre es lo más justo, sobre todo si los ingresos no son iguales. Lo más recomendable es que los aportes sean proporcionales a lo que gana cada uno. Algunas familias arman un fondo común; otras aprovechan distintos descuentos según las tarjetas o bancos que tiene cada adulto. Todo vale, siempre que haya planificación y acuerdos claros.

Si todo el gasto recae en una sola persona, también es válido evaluar alternativas. Usar lo que quedó en buen estado del año anterior, postergar algunas compras y priorizar lo indispensable puede ser una buena estrategia. No todo tiene que ser nuevo el primer día de clases. Muchas veces, revisar lo que ya hay en casa evita compras repetidas y permite distribuir mejor el gasto a lo largo del año.

Algo que solemos olvidar es que la vuelta al cole no se agota en febrero. Durante todo el ciclo lectivo siguen apareciendo gastos. Por eso, si no se puede comprar todo ahora, guardar un poco cada mes puede ser una buena herramienta. Hoy, a diferencia de otros años, el contexto económico permite algo más de previsión, y eso es una oportunidad para ordenar mejor la economía familiar.

La realidad es que en Argentina nos cuesta anticiparnos. Nos pasa con las vacaciones, las fiestas, los cumpleaños y también con la escuela. Son gastos previsibles, que se repiten todos los años, pero aun así nos encuentran corriendo y preocupados. La buena noticia es que con información, planificación y algunas decisiones conscientes, se puede atravesar la vuelta al cole con menos estrés y más control sobre el bolsillo.