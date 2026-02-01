domingo 01 de febrero de 2026

1 de febrero de 2026 - 11:31
Inflación.

Desde este domingo sube el precio de los combustibles

El Gobierno oficializó un nuevo incremento parcial de los impuestos que se traslada a los precios de combustibles (nafta y gasoil) a partir de febrero.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

La medida fue oficializada con la publicación del decreto 74/2026 en el Boletín Oficial, donde se aclara que el aumento se aplicará de forma parcial y escalonada con el objetivo declarado de mitigar el impacto inmediato sobre los consumidores, aunque implica un traslado a los valores finales que pagarán automovilistas y transportistas.

  • En el caso del litro de nafta, subirá $16,773 por el ajuste del impuesto sobre los combustibles y $1,027 por el impuesto al dióxido de carbono.
  • Por su parte, el litro de gasoil tendrá un aumento de $14,372 en el impuesto general, con un adicional diferencial de $7,782 para las zonas alcanzadas por el régimen patagónico. A eso se agregará $1,638 correspondiente al tributo ambiental. E

Esta actualización se suma a la política gradual de ajustes que el Ejecutivo viene aplicando desde 2025, postergando en varias oportunidades partes de los aumentos previstos para evitar subas bruscas en el precio final al público.

Último incremento de combustibles en Jujuy y Argentina

El último aumento significativo relacionado con los combustibles fue el ajuste impositivo aplicado desde enero de 2026, mediante el decreto 929/2025, que ya había actualizado parcialmente los impuestos al combustible líquidos y al dióxido de carbono, trasladando parte del incremento a los precios en surtidor.

Desde los primeros minutos del pasado lunes 1 de diciembre de 2025, los surtidores de combustibles de todo el país volvieron a mostrar nuevos valores. El incremento se vinculó a la actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, dispuesta por el Gobierno nacional a través del Decreto 840, que habilitó una nueva suba de naftas y gasoil en todo el territorio.

Precios en enero 2026 en Jujuy según la petrolera estatal YPF

  • Nafta común: $1370;
  • Nafta Premium: $1581
  • Gasoil común: $1415
  • Gasoil Premium: $1583

Los precios varía según la localidad donde se cargue el combustible.

